Martyna Wojciechowska udzieliła niezwykle wzruszającego wywiadu Annie Lewandowskiej do cyklu "Sztuki walki". Podróżniczka opowiedziała przede wszystkim o roli mamy, i o tym, jak bycie rodzicem ją zmieniło i nadal zmienia. Na pytanie - czym dla niej jest macierzyństwo, porównała je do podróży. Zobaczcie, co powiedziała...

I za każdym razem, kiedy wydaje ci się, że masz nad wszystkim kontrolę, to właśnie wtedy następuje zmiana: dziecko się zmienia, rozwija, ma inne potrzeby i w naszym życiu następują podporządkowane temu zwroty. Więc to jest niekończąca się podróż. Jedyna w swoim rodzaju. - mówi Wojciechowska.

Wojciechowska opowiada o najtrudniejszym czasie w życiu jej rodziny!

Martyna Wojciechowska zapytana przez Lewandowską o najtrudniejszy okres w życiu bez wahania powiedziała, że była to śmierć ojca jej córki. Jednak to wtedy razem z córką okazały sobie największe wsparcie.

Od kiedy jestem mamą kilka razy poważnie chorowałam i to zmusiło mnie do przewartościowania wielu spraw. Czasem zwyczajnie się bałam, miałam wrażenie, że z trudem utrzymuję się na powierzchni. I wtedy Mania dała mi ogromne wsparcie i motywację. Bo kiedy jesteś mamą, to wiesz, że zrobisz i zniesiesz wszystko. Bo robisz to nie tylko dla siebie, ale też dla swojego dziecka. Najtrudniej było nam oczywiście po śmierci Marysi taty.

Wojciechowska przyznała również, że przeprowadzenie dziecka przez żałobę bardzo bliskiej osoby jest ciężkie. Ale starała się tłumaczyć wszystko i nie pozostawiać żadnego pytania bez odpowiedzi.

Przeprowadzenie dziecka i siebie przez żałobę, odnalezienie się na nowo w sytuacji, której nikt z nas nie może zaplanować, jest jednym z najgorszych doświadczeń, jakie można sobie wyobrazić. Rozmowy, które wtedy prowadziłyśmy, pytania, na które odpowiadałam, a nie uciekłam od żadnego, to była jedna z najważniejszych lekcji w moim życiu.

Mimo że ma "duszę fighterki", jak mówi o niej Lewandowska, czasem pozwala sobie na chwilę słabości, a nawet płaczu. Chcecie zobaczyć, jaką mamą jest Martyna Wojciechowska? Przeczytajcie cały wywiad.

