Magda Mołek zapytała Martynę, czy rozumie decyzję Revol o pozostawieniu Mackiewicza. Co odpowiedziała Wojciechowska?

Daleka byłabym od ferowana wyroków, Elisabeth musi na spokojnie odpowiedzieć na wiele pytań, bo udzieliła pierwszych wypowiedzi w emocjach, teraz już są rozbieżności, różnice, w tym co mówiła na początku. Twierdziła, że nie było kontaktu z Tomaszem, teraz mówi, że ustalili, że ona schodzi. Nie chcę wypowiadać się w tej kwestii, bo na pewno na jeszcze wiele pytań będzie musiała odpowiedzieć, niemniej jednak rozumem decyzję o pozostawieniu w górach kogoś, w imię ratowania własnego życia bądź też głębokiej wiary, że można będzie sprowadzić pomoc. To są trudne kwestie dotyczące życia i śmierci, nikt kto siedzi tu, na pewno nie my w studiu, jesteśmy w stanie to rozstrzygnąć - mówiła Wojciechowska.