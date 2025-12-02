W dniu 2 grudnia w murach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się gala konkursu „Człowiek bez barier”, organizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2025. To wydarzenie, które od 2003 roku wyróżnia osoby z niepełnosprawnością za ich dokonania w różnych dziedzinach życia społecznego, ponownie przyciągnęło uwagę mediów i środowisk wspierających osoby z niepełnosprawnością. Tegoroczna edycja była wyjątkowa nie tylko z uwagi na jubileuszowy charakter, ale także obecność Marty Nawrockiej, pierwszej damy, która objęła wydarzenie honorowym patronatem.

Marta Nawrocka przykuwa uwagę kreacją

Marta Nawrocka była gościem specjalnym gali i swoją obecnością wniosła wyjątkowy wymiar uroczystości. Jej wystąpienie oraz stylizacja sprawiły, że to właśnie na niej skupiła się uwaga zebranych. Ciemna sukienka z falbanami na ramieniu stała się centralnym punktem wydarzenia.

W swoim przemówieniu Marta Nawrocka odwołała się do słów australijskiej dziennikarki Stelli Young, która powiedziała: „Moja niepełnosprawność istnieje nie dlatego, że używam wózka inwalidzkiego, ale dlatego, że świat jest niedostosowany”.

Pierwsza dama zaznaczyła, że to przesłanie powinno być inspiracją dla państw i społeczeństw, które dążą do równości. Wezwała do wspierania działań społeczników i przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnością. Podkreśliła również istotną rolę mediów i mediów społecznościowych w nagłaśnianiu historii sukcesu osób z niepełnosprawnościami. Zwróciła uwagę, że to właśnie opowieści o codziennych bohaterach mogą zmieniać świadomość społeczną i przełamywać bariery.

Fundacja Blisko Ludzkich Spraw i projekt „Oddech dla bohaterek”

W trakcie wystąpienia Marta Nawrocka ogłosiła jeden z najnowszych projektów swojej fundacji „Blisko Ludzkich Spraw”, który nosi nazwę „Oddech dla bohaterek”.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia mamom osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada m.in. organizację wyjazdów terapeutyczno-rozwojowych, dzięki którym kobiety te będą mogły odpocząć, naładować siły i otrzymać specjalistyczne wsparcie. To inicjatywa mająca na celu poprawę jakości życia rodzin osób z niepełnosprawnościami. Jak zaznaczyła pierwsza dama, fundacja zamierza aktywnie uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa bardziej empatycznego i otwartego.

