Trwa wizyta Marty Nawrockiej w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza dama we wtorek, 24 marca pojawiła się w Waszyngtonie. Za ocean wybrała się z okazji globalnego szczytu „Fostering the Future Together”, na który zaprosiła ją Melania Trump. Natomiast w środę, 25 marca żona Karola Nawrockiego ma wygłosić specjalną mowę podczas Spotkania Wysokiego Szczebla w Białym Domu.

Marta Nawrocka po spotkaniu z Melanią Trump

We wtorek Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump, co wywołało duże zainteresowanie w polskich mediach. Jednak pierwsza dama w Stanach Zjednoczonych żyje nie tylko szczytem zorganizowanym przez żonę Donalda Trumpa. Nawrocka w Waszyngtonie udała się do Narodowego Sanktuarium Świętego Jana Pawła II.

Pierwsza dama opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia oraz wpis, w którym opowiedziała o osobistej wizycie w sanktuarium. Przyznała, że to miejsce zrobiło na niej ogromne wrażenie.

Podczas wizyty w Waszyngtonie odwiedziłam Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. To wyjątkowe miejsce modlitwy i zadumy odgrywa dziś ważną rolę dla Polaków mieszkających za oceanem, także dzięki działalności środowiska polonijnego skupionego wokół Fundacji Przyjaciół Jana Pawła II. Dziękuję Państwu za zaangażowanie, troskę o polskie dziedzictwo oraz piękny przykład patriotyzmu napisała Marta Nawrocka.

Według informacji przekazanych przez Pałac Prezydencki Marta Nawrocka podczas wizyty w sanktuarium spotkała się z przedstawicielami polonijnego środowiska, które skupia się wokół Fundacji Przyjaciół Jana Pawła II.

Marta Nawrocka znów w centrum uwagi

W trakcie spotkania w Waszyngtonie obecne są nie tylko Marta Nawrocka i Melania Trump, ale również inne pierwsze damy, a także przedstawiciele największych firm technologicznych. Co ciekawe, poleciała na wizytę do Stanów Zjednoczonych bez męża. Uwagę skupiła na sobie również za sprawą stylizacji, którą wybrała tego dnia. Obecnie media skierowane są na pierwszą damę ze względu na jej zagraniczną wizytę.

