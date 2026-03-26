Podczas drugiego dnia szczytu "Fostering the Future Together", żona Karola Nawrockiego rozpoczęła swoje wystąpienie w języku angielskim, dziękując Melanii Trump za zaproszenie, a następnie sprawnie przeszła do dalszej części przemówienia w swoim ojczystym języku. Jej umiejętności językowe oceniła ekspertka, która w wywiadzie dla jednego z portali przedstawiła swoją opinię na ten temat.

Ekspertka o umiejętnościach językowych Marty Nawrockiej

W środę, 25 marca 2026 roku, Marta Nawrocka przemówiła u boku Melanii Trump. Żona prezydenta RP miała ważny apel związany z edukowaniem opiekunów małoletnich w sprawach bezpieczeństwa dzieci w sieci. Zanim jednak zaprezentowała swoje przemówienie, zwróciła się do zebranych w języku angielskim.

Edukatorka językowa, autorka książek i youtuberka Arlena Witt, została poproszona przez portal Plejada o opinię na temat umiejętności językowych Pierwszej Damy RP. Jak jej zdaniem Marta Nawrocka poradziła sobie podczas przemówienia i jak ekspertka ocenia jej akcent?

Nasza pierwsza dama powiedziała ledwie kilka słów, więc trudno oceniać ogółem jej umiejętności. Jej wymowę charakteryzuje polski akcent, który jednak nie uniemożliwia komunikatywności - wypowiedź jest w pełni zrozumiała i poprawna językowo stwierdziła Arlena Witt w rozmowie z Plejadą.

Co ciekawe, rozmówczyni portalu zwróciła uwagę, że sposób mówienia po angielsku przez Pierwszą Damę jest bardzo zbliżony do akcentu Melanii Trump.

Powiedziałabym nawet, że jej angielski w tym krótkim fragmencie brzmi całkiem podobnie do angielszczyzny Melanii Trump, której językiem ojczystym również nie jest angielski dodała ekspertka.

Marta Nawrocka z wizytą w Białym Domu na szczycie zorganizowanym przez Melanię Trump

Marta Nawrocka wzięła udział w prestiżowym spotkaniu w Białym Domu w ramach międzynarodowego szczytu inicjatywy "Fostering the Future Together", zorganizowanego przez Melanię Trump. W wydarzeniu uczestniczyły przedstawiciele kilkudziesięciu państw oraz liderzy branży technologicznej, a głównym tematem była rola nowych technologii i sztucznej inteligencji w edukacji oraz bezpieczeństwie dzieci.

Podczas wizyty Marta Nawrocka zachwyciła stylizacją - postawiła na klasyczny, dopasowany kostium w jasnym odcieniu, który podkreślał oficjalny charakter wydarzenia.

W trakcie spotkania zabrała głos w dyskusji, podkreślając znaczenie odpowiedzialnego korzystania z technologii oraz konieczność wspierania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Zwróciła uwagę między innymi na potrzebę rozwijania kompetencji krytycznego myślenia oraz wyrównywania szans edukacyjnych, akcentując, że przyszłość młodego pokolenia zależy od decyzji podejmowanych dziś przez dorosłych i liderów.

Marta Nawrocka w Białym Domu fot. OLIVER CONTRERAS/AFP/East News

