Joanna Przetakiewicz mówi to wprost o Marcie Nawrockiej. Nie hamowała się

Wokół Marty Nawrockiej znów jest zamieszanie w związku z jej wizytą w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza dama wzięła udział w globalnym szczycie zorganizowanym, na który zaprosiła ją sama Melania Trump. Żona Karola Nawrockiego pojawiła się w Waszyngtonie i zaprezentowała się w kilku stylizacjach. Joanna Przetakiewicz w rozmowie z mediami oceniła wybory ukochanej prezydenta RP.

Joanna Przetakiewicz oceniła Martę Nawrocką. Nie hamowała się

W wywiadzie na łamach Plejady Joanna Przetakiewicz chętnie wypowiedziała się na temat tego, jak prezentuje się pierwsza dama. Warto przypomnieć, że w marcu Marta Nawrocka pokazała się w Waszyngtonie. Żona prezydenta RP pojawiła się na globalnym szczycie w Stanach Zjednoczonych wśród innych pierwszych dam oraz ważnych gości z branży technologicznej.

Joanna Przetakiewicz wprost przyznała, że nie tylko dostrzega, ale także docenia starania Marty Nawrockiej. Stwierdziła, że pierwsza dama chce być aktywna i z zaangażowaniem podchodzi do swojej roli.

Oceniam ją bardzo wysoko. Bardzo się stara. Widzę też to, jak przejmuje się swoją rolą w taki bardzo dobry sposób. Wyrażam zaufanie i życzę powodzenia, bo widzę, że ona chce zmieniać świat na lepszy. Na pewno nie będzie niemą prezydentową, która narzeka na swój los. Ja widzę w niej siłę sprawczą. Widzę w niej ogromne chęci i jej kibicuję przyznała na łamach Plejady.

Joanna Przetakiewicz szczerze o Marcie Nawrockiej. Pierwsza dama odwiedziła jej salon

To kolejny raz, gdy Joanna Przetakiewicz mówi o pierwszej damie. Wcześniej, na początku roku przypomniała, że Marta Nawrocka odwiedziła jej salon kilka razy. Żona prezydenta RP już kilka razy była widziana w projektach jej marki. Zaprezentowała się w nich m.in. w trakcie otwarcia Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu.

Zapytałam swoich ludzi w La Manii, jak to wyglądało. Okazało się, że pani prezydentowa przyszła tylko z jedną osobą z ochrony. Była w butiku bardzo długo, ponad godzinę. Była przemiła, bardzo ciepła, ludzka, otwarta, rozmawiała z nimi. Nie oczekiwała żadnych zniżek ani specjalnego traktowania stwierdziła w rozmowie z JastrząbPost.

W wypowiedziach projektantki da się zauważyć, że Joanna Przetakiewicz ceni Martę Nawrocką za jej odważne podejście do społecznych tematów i fakt, że nie boi się pokazać ludziom ze swojej naturalnej strony.

Dla mnie testem jest, jak kogoś nie znam i idę do restauracji, (przyp. red. - i słyszę) jak się ktoś odzywa do pani kelnerki i tak dalej. To są takie najważniejsze ludzkie testy mówiła.

Joanna Przetakiewicz mówi to wprost o Marcie Nawrockiej. Nie hamowała się VIPHOTO/East News