Marta Nawrocka opublikowała na Instagramie zdjęcia ze spotkania z Dodą i zabrała głos w sprawie przerażających informacji na temat patoschronisk w Polsce. Pierwsza dama pisze wprost: "Dramatyczne sceny ze schronisk w Bytomiu i Sobolewie nie mogą się już nigdy powtórzyć".

Doda w Pałacu Prezydenckim: o czym rozmawiała z parą prezydencką?

Doda spotkała się dziś z prezydentem Karolem Nawrockim oraz jego żoną, Martą Nawrocką. Wizyta miała na celu zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację zwierząt w tzw. patoschroniskach - placówkach, w których zwierzęta przetrzymywane są w skandalicznych warunkach. Artystka, która od kilku tygodni aktywnie działa na rzecz poprawy losu bezdomnych zwierząt, przekazała parze prezydenckiej konkretne postulaty dotyczące nowelizacji prawa. Po spotkaniu Doda podziękowała parze prezydenckiej i pokazała zdjęcia z Pałacu Prezydenckiego.

Marta Nawrocka przerwała milczenie po spotkaniu z Dodą

Kilka godzin po oficjalnej wizycie Dody w Pałacu Prezydenckim Marta Nawrocka opublikowała stanowczy wpis na Instagramie. Pierwsza dama zabrała głos w sprawie dramatu zwierząt w patoschroniskach.

Zwierzęta nie potrafią wołać o pomoc. Dramatyczne sceny ze schronisk w Bytomiu i Sobolewie nie mogą się już nigdy powtórzyć. Przez lata w tych miejscach dochodziło do rażących zaniedbań i krzywd. Dlatego dziś wspólnie z @dodaqueen, @krzysztof.stanowski i @teamlitewka rozmawialiśmy o sytuacji prywatnych schronisk w Polsce a także propozycjach realnych zmian, które ochronią ich podopiecznych. Razem możemy nieść dobro i dać niewinnym istotom szansę na lepsze życie napisała żona prezydenta.

Internauci są zachwyceni wpisem Marty Nawrockiej i mają nadzieję, że dzięki wsparciu prezydenta i pierwszej damy poprawi się los zwierząt w schroniskach.

BRAWO, co za wspaniała postawa! Dziękujemy za wysłuchanie Ludzi, którzy realnie zmieniają sytuację zwierząt w Polsce. Szacunek, Panie Prezydencie!

Jesteśmy wzruszeni i bardzo wdzięczni. Polacy Wam dziękują !!! @marta_nawrocka_ bardzo ważna i słuszna inicjatywa!!!!! komentują internauci.

