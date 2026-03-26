W Białym Domu w Waszyngtonie odbył się szczyt inicjatywy Fostering the Future Together, zorganizowany przez Melanię Trump. W wydarzeniu uczestniczyli liderzy 45 krajów oraz przedstawiciele branży IT. Wśród zaproszonych była pierwsza dama RP Marta Nawrocka, która wygłosiła krótką mowę. W centrum jej wystąpienia znalazły się sprawy, z którymi wielu rodziców mierzy się na co dzień: coraz dłuższy czas spędzany przez dzieci online i ryzyka, których nie zawsze widać z perspektywy opiekunów. Padły ważne słowa.

Marta Nawrocka w USA o bezpieczeństwie dzieci w świecie cyfrowym

Marta Nawrocka podczas wizyty w USA miała okazję wygłosić przemowę i podkreśliła, jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci. Dzieci oraz młodzież wchodzą do świata cyfrowego szybciej niż uczą się rozpoznawać niebezpieczeństwa. Wymieniła m.in. cyberprzemoc, uzależnienia i niebezpieczne kontakty, ale też manipulację informacją oraz utratę prywatności. Podkreśliła, że młodzi ludzie doświadczają tego realnie, a część problemów długo pozostaje poza zasięgiem uwagi dorosłych. W jej przekazie kluczowe było jedno: bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym ma być traktowane jako warunek podstawowy.

Chciałabym dziś szczególnie podkreślić dwa wymiary odpowiedzialności: bezpieczeństwo dzieci w środowisku online oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych. Po pierwsze bezpieczeństwo. Dzieci i młodzież spędzają w internecie coraz więcej czasu. Często nie jeszcze mają narzędzi, aby właściwie rozpoznawać zagrożenia. Mówimy o cyberprzemocy, uzależnieniach, niebezpiecznych kontaktach, ale również o manipulacji informacją czy utracie prywatności. To są realne doświadczenia młodych ludzi - powiedziała Marta Nawrocka już na wstępie swojej przemowy..

Marta Nawrocka stawia na równość wśród wszystkich dzieci

Drugim wątkiem była edukacja i nierówności. Marta Nawrocka mówiła o tym, że technologia może poszerzać dostęp do nauki niezależnie od miejsca zamieszkania czy sytuacji materialnej, ale sama obecność urządzeń i internetu nie rozwiązuje problemu. Decydują kompetencje cyfrowe, rozumienie mechanizmów działania narzędzi i świadome korzystanie z informacji. Rozwój kompetencji cyfrowych staje się jednym z najważniejszych wyzwań edukacyjnych także w Polsce, a ponieważ technologie nie znają granic, potrzebna jest wspólna odpowiedź.

Drugim elementem jest wyrównywanie szans. Technologia daje nam narzędzia, które jeszcze niedawno były nieosiągalne. Może otwierać dostęp do edukacji niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej czy zaplecza rodzinnego. Może wspierać indywidualne tempo nauki i pomagać odkrywać talenty. Dziecko z małej miejscowości powinno mieć takie same możliwości jak dziecko w dużym mieście - podkreśliła Marta Nawrocka.

Zaskakujące powitanie uczestników przez robota

Spotkanie w Waszyngtonie rozpoczęło się nietypowo, bo na scenie pojawił się humanoidalny robot Figure-03, który przywitał gości w 11 językach. Ten element otwarcia nadał dyskusji wyraźnie nowoczesny ton, zgodny z tematyką edukacji wspieranej przez technologię. Przedstawiono też wizję przyszłości, w której humanoidalne roboty mogłyby uczyć dzieci.

Zobacz także:

Marta Nawrocka w USA, fot. Rex Features/East News

Marta Nawrocka na szczycie organizowanym przez Melanię Trump fot. Oliver Contreras / AFP