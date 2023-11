Temat hejtu rozpoczęła Kinga Rusin, która zwróciła uwagę na negatywne emocje, które wywołuje każdy krok Mariny. Co na to gwiazda?

Nie wiem. To zmieniło się od momentu, kiedy zaczęłam spotykać się z moim mężem. Do tej pory wszystko było w porządku i nagle wszyscy zaczęli wymyślać masę kłamstw na mój temat przez to, że nie dostarczałam "mięsa" w postaci kontrowersji ze mną związanych. Uważam, że nie jestem w ogóle kontrowersyjną postacią. (...) Nie wiem, z czym to jest związane. Niektórzy mówią, że z zazdrością - powiedziała.