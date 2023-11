Wojciech Szczęsny postanowił też wyjaśnić Karolinie Korwin Piotrowskiej, dlaczego Marina trafiła na okładkę.

To przykre, kiedy osoby, które istnieją w mediach dzięki hejtowaniu innych ludzi, po raz kolejny chcą się wybić na czyjejś popularności i robią zawsze jakiś ruch by się przejechać na fali nośnego tematu - w tym wypadku premiery albumu MaRina "On My Way" w dniu 17 listopada 2017 r..

Tak, takie rzeczy tylko w Polandi. Za granicą, tam gdzie pracuję, takich ludzi się tępi. Jakby się Pani interesowała czymś więcej niż plotki, dyskredytowanie i obrażanie innych ludzi, to by się Pani dowiedziała, dlaczego akurat moją żonę zaprosili na okładkę - MaRina wydaje kolejny, świetny album muzyczny, który cieszy się bardzo dobrą opinią recenzentów muzycznych, a to że jest piękną kobietą i ma zdecydowanie więcej zasięgu oraz słuchaczy nie zaszkodziło w tym by pojawiła się na okładce - to typowe promując album muzyczny i chyba nikogo nie dziwi, oprócz Pani.