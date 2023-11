1 z 5

Marina wróciła do show biznesu i komentuje plotki na swój temat! Właśnie dziś, 17 listopada, do sprzedaży trafił drugi studyjny album piosenkarki, która od jakiegoś czasu jest mocno atakowana głównie za to, że... jest żoną Wojciecha Szczęsnego. Niestety, internauci bardzo często zarzucają Marinie, że zamiast zajmować się muzyką, jest po prostu "żoną piłkarza". Teraz pojawiły się plotki, że to właśnie Szczęsny był sponsorem jej nowej płyty. Marina w rozmowie z magazynem Viva! odpowiedziała na te zarzuty! W szczerym wywiadzie odniosła się do krytycznych komentarzy na swój temat.

