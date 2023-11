Wojtek Łozowski w rozmowie z Faktem nie ukrywa, że jest zachwycony Mariną i przez cały czas śledzi jej muzyczną karierę. Muzyk przyznał, że podobała mu się piosenka "On My Way", jednak ma pewne zastrzeżenia do jej pozostałych utworów.

Staram się słuchać, co Mara puszcza i wymyśla. Dwa lata spędziliśmy dosyć blisko ze sobą. Faktycznie jest jedną z najfajniejszych wokalistek jakie poznałem w życiu. Mara ma wszystko, jest przepiękną kobietą, ma super poczucie gustu, ma poczucie rytmu, umie się ruszać, umie się ubrać, ma poczucie estetyki w klipach. To wszystko jest fajne. Podobało mi się nawet "On my way". Ten najnowszy numer spoko, natomiast ciągle gdzieś tam czuję myślenie komercyjne, a chciałbym żeby Mara tak siadła i walnęła swoje "true", co tam jest w serduchu gra. Chyba, że to jest to - no to ok, to wtedy może nie do końca to jest dla mnie- przyznał w rozmowie z dziennikarzem Faktu.