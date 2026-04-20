Maria Prażuch zabrała głos po rozstaniu z Marcinem Prokopem. Zaskoczyła

Wiadomość o rozpadzie małżeństwa Marii Prażuch i Marcina Prokopa wywołała duże zamieszanie w mediach społecznościowych. Prowadzący „Dzień dobry TVN” nigdy nie mówił zbyt wiele o swoim związku i życiu prywatny w rozmowie z dziennikarzami. Para była razem ponad dwie dekady i doczekała się córki, Zosi. Dziewczyna w tym roku będzie świętowała 20. urodziny. Niespodziewany komunikat o rozstaniu spotkał się z dużym zdziwieniem ze strony fanów.

Maria Prażuch powiedziała, co się stało po rozstaniu z Marcinem Prokopem. Zaskakujące słowa

W połowie kwietnia Marcin Prokop i Maria Prażuch rozstali się, o czym poinformowali w oświadczeniu w mediach społecznościowych. Gwiazdor TVN i jego była partnerka zaznaczyli, że pozostają w dobrych relacjach, ale nie są już razem. Para nie ujawniła szczegółów tej decyzji. Zaraz po tym w sieci wybuchła burza wokół prowadzącego „Dzień dobry TVN”.

Ostatnio Maria Prażuch zabrała głos w mediach społecznościowych. Warto przypomnieć, że na co dzień kobieta niewiele ma wspólnego z show-biznesem. Rzadko też towarzyszyła Marcinowi Prokopowi podczas branżowych imprez. Zdecydowanie stawiała na zachowanie prywatności. Oświadczenie o rozwodzie jednak wywołało wzrost zainteresowania jej życiem osobistym.

Maria Prażuch stwierdziła, że widzi wzrost obserwatorów na Instagramie. Żartobliwie zasugerowała, że nie jest to jednak związane z nagłym zainteresowaniem jogą. Nie zamierza jednak na to narzekać.

Ojoj. Co tu się wydarzyło… Dzień dobry wszystkim. Jak mi miło. Wiadomo, źródło nagłego wzrostu jest czymś innym niż czyste, organiczne zainteresowanie jogą, ale niezależnie od tej nagłej fali zafascynowania moją osobą, bardzo doceniam sytuację napisała w mediach społecznościowych.

Później zachęciła wszystkich do aktywności związanych z jogą.

Marcin Prokop ogłosił rozstanie. Pojawiły się plotki

Ogłoszenie rozstania Marcina Prokopa wywołało falę spekulacji. Niedługo po opublikowaniu oświadczeniu o zakończeniu małżeństwa głos zabrała Mery Spolsky. Młoda wokalistka odniosła się do plotek internautów w sieci, które sugerowały jej romans z prowadzącym „Dzień dobry TVN”. Stanowczo zaprzeczyła tym spekulacjom, co szybko je ukróciło.

