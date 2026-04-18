W drugim półfinale "Mam Talent!" w TVN emocje poruszyły nie tylko widownię, lecz także telewidzów i internautów. Tuż po pokazie Angeliki z bańkami mydlanymi uwagę widzów przykuł długi, krytyczny komentarz Marcina Prokopa. To, co padło na wizji, uruchomiło lawinę reakcji na profilach programu w mediach społecznościowych, gdzie część odbiorców zarzuciła jurorowi przesadę i brak wyczucia.

Marcin Prokop komentuje występ w półfinale "Mam talent!"

Angelika zaprezentowała w półfinale show z bańkami mydlanymi. Po występie jury nie kryło rezerwy, a najwięcej zamieszania wywołała wypowiedź Marcina Prokopa. Juror nie poprzestał na krótkiej ocenie rozwinął ją w dłuższą wypowiedź pełną charakterystycznej dla niego ironii.

Mnie się wydaje, że ten występ nie był zły, żebyś tak tego nie odebrała, tylko on był bardzo prywatny, taki bardzo kameralny. To było coś takiego, co ja bym chętnie zobaczył, jak byłem w podstawówce na lekcji chemii. Żeby pani, zamiast pisać wzory kredą na tablicy, zrobiła nam taką lekcję poglądową z wypuszczaniem baniek z dymem w środku zaczął Prokop.

Nie zabrakło też humorystycznych lawirowań, z których znany jest prezenter.

Natomiast nie można ci odebrać tego, że mydło cię słucha. Ja mam jakieś sprawy niepozałatwiane ze swoją zmywarką, więc nauczę się od ciebie, jak obsługiwać ten temat i to jest coś, co mi najbardziej siadło w tym występie. Ta relacja z detergentem, którą masz. Ona jest niezwykła mówił Marcin.

Część widzów, którzy kibicowali Angelice, odebrali taką formę oceny za dalece nieodpowiednią.

Telewidzowie krytykują komentarza Prokopa w "Mam talent!"

Po emisji dyskusja przeniosła się do internetu. Pod postami dotyczącymi występu Angeliki na oficjalnych kanałach programu pojawiła się fala uwag pod adresem jurora. Część komentujących pisała wprost, że Prokop przekroczył granicę dobrego smaku, a jego żart w ich odbiorze nie był lekki, tylko raniący.

Wspaniałe, a pan Prokop przeszedł wszelkie normy swoim komentarzem. Ile trzeba mieć w sobie samokontroli, ile pracy i precyzji trzeba włożyć w taki cudowny występ! wybrzmiał komentarz internauty na Facebooku.

Pojawiły się też głosy innych widzów programu.

Powinien się pan wstydzić.

Komentarz Marcina Prokopa do występu był żenujący. Czasami mógłby pomyśleć, zanim coś powie czytamy w komnetarzach.

