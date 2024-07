Maria Peszek na polskiej scenie muzycznej jest jedną z najciekawszych postaci. Jej niszowa muzyka ma przekaz i interesującą formę. Sama również jest bardzo intrygującą osobą, choć niektórym nie przypadła do gustu ze względu na niektóre swoje wypowiedzi. Najbardziej zaskakujące jednak było wyznanie dotyczące dzieci, których Peszek nie chce mieć. Zobacz: Peszek zaskakuje: Nie chcę mieć dzieci. Ich życie może być cierpieniem

Córka znanego aktora, Jana Peszka, udzieliła ostatnio szczerego wywiadu dotyczącego jej kobiecości. Artystka przyznała, że czuje się kobieca, choć inni mogą tego nie widzieć, ponieważ to jest specyficzny styl kobiecości. Uważa też, że jest zmysłowym człowiekiem dla samej siebie, ale z pewnością za taką nie uchodzi w myśl powszechnie przyjętym zasadom. Nie przeszkadza jej to jednak w tym, aby czuć się dobrze ze sobą:

Mam świadomość, że moja kobiecość nie jest oczywista dla wszystkich. Pozostanie w takiej ultra kobiecej formie to mnóstwo zachodu, to jest zwyczajnie ciężka praca. W pewnym momencie to nie jest tego warte. Więc ja dla samej siebie wydaje się bardzo zmysłowym człowiekiem. Natomiast, czy jestem kobieca w ogólnie obowiązującym tego słowa znaczeniu i standardach? To już nie jest dla mnie tak oczywiste...- powiedziała w rozmowie z PRIDE