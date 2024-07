Margaret wygrała Eurowizję... Drugiej Szansy! Polska zajęła pierwsze miejsce w konkursie Eurovision Second Chance 2016. Piosenka Margaret "Cool me down" w polskich preselekcjach do Eurowizji była typowana jako jedna z faworytek, jednak przyćmił ją Michał Szpak i jego utwór "Color of your life". Tym razem jednak Margaret odniosła sukces. To właśnie jej piosenka okazała się być najlepsza w Europie.

Margaret zwyciężyła w Eurowizji Drugiej Szansy

Piosenka Margaret "Cool me down" uzyskała aż 277 punktów. To świetny wynik! Polska pozostawiała konkurencję daleko w tyle.

Kto znalazł się na kolejnych miejscach po polskiej laureatce?

Wiktoria – Save me (244 punktów) - Szwecja Ella Daniel – Somebody out there (190 punktów) - Izrael Patty Pravo – Cieli immensi (165 punktów) - Włochy

Konkurs drugiej szansy organizowany jest niezmiennie od 1987 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE. Każdy fan klub może wytypować jedna piosenkę, której nie udało się przejść eliminacji krajowych i dać jej drugą szansę na pojedynek z innymi piosenkami z całej Europy. W tym roku zwyciężyła Polska!

Serdecznie gratulujemy!

Margaret wygrała Eurowizję Drugiej Szansy.

Brawo! Polka pokonała konkurencję miażdżącą ilością głosów.