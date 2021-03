Margaret wspiera Alicję Szemplińską. Wokalistka opublikowała ostry komentarz w sprawie Eurowizji! 

Margaret wspiera Alicję Szemplińską. Była jurorka "The Voice Poland" zareagowała na najnowszy wpis młodej wokalistki, która w tym roku niestety nie będzie reprezentować Polski na Eurowizji. Margaret opublikowała na Instagramie mocny komentarz w którym nawiązała do zamieszania wokół tegorocznej edycji muzycznego konkursu. Sprawdźcie, co napisała gwiazda!

Margaret wspiera Alicję Szemplińską

W piątek 12 marca dowiedzieliśmy się, kto w tym roku będzie reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji. I chociaż fani Alicji Szemplińskiej mieli nadzieję, że to właśnie ona pojedzie do Rotterdamu, to okazało się, że tym razem to Rafał Brzozowski będzie miał okazję zaprezentować się na Eurowizji 2021.

Alicja jest wspaniałą wokalistką, piękną kobietą i w ogóle jest zdolna, natomiast to były wybory piosenek, czyli to była najlepsza piosenka, którą teraz można było dać na Eurowizję, ze względu na to, że jest to bardzo dynamiczny, trochę taneczny ale też piosenka, która może poradzić sobie na scenie eurowizyjnej i w rozgłośniach radiowych, a to jest bardzo ważne, żeby można było jej słuchać na co dzień w radiu, ale też na dużej scenie- Rafał Brzozowski mówił w "Pytaniu na śniadanie".

Po ogłoszeniu decyzji TVP Alicja Szemplińska opublikowała w sieci wpis, w którym dała do zrozumienia, że jest jej przykro, że to nie ona pojedzie na Eurowizję, ale zapewniła, że trzyma kciuki za Rafała Brzozowskiego. Pd wpisem utalentowanej wokalistki pojawiło się mnóstwo komentarzy ze słowami wsparcia. Alicję Szmeplińską wspiera sporo gwiazd, a wśród nich również Margaret! Gwiazda opublikowała dośc zaskakujący i mocny komentarz.

Alicja j***ć Eurowizję. Dawaj tę muzę. Czekamy- napisała pod wpisem Alicji. Kocham Cię, królowo- odpisała młoda wokalistka.

Mocny wpis Margaret oburzył część internautów. Margaret musiała się tłumaczyć!

- Trochę szacunku dla formatu, który ma imponujący rozmiar. To, że tobie się nie udało nie oznacza, że musisz tutaj wyrażać swojej złości.

- i pisze to osoba, która chciała wystąpić na Eurowizji

- mocne słowa jak na trzykrotną uczestniczkę preselekcji- komentowali fani.

Ludziki, więcej Humoruzaaplikujcie sobie. Wyraziłam tylko wsparcie dla Ali. O Eurowozji Nie myślę nic. Przełączam kanał❤️ Całuski- odpowiedziała Margaret.

A Wy co sądzicie o wpisie Margaret? Rzeczywiście przesadziła?

Alicja Szemplińska nie pojedzie w tym roku na Eurowizję.