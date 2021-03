Alicja Szemplińska zabrała głos w sprawie Eurowizji 2021: "Covid zatrzymał mnie w zeszłym roku, a w tym…"

Alicja Szemplińska w 2020 roku wygrała konkurs na reprezentowanie naszego kraju w Eurowizji. Niestety, mimo tego sukcesu nie udało się jej wystąpić z uwagi na epidemię koronawirusa, przez którą konkurs przełożono na przyszły rok. Wokalistce pozostało więc czekać. 2021 niestety nie przyniósł tego, czego oczekiwała. Decyzją komisji TVP w tym roku Polskę będzie reprezentował Rafał Brzozowski. Możemy się tylko domyślić, jak duże emocje ten wybór wywołał u wokalistki. Po chwili milczenia Alicja zdecydowała się w końcu wyrazić swoją przykrość. A jaki jest jej stosunek do nowego reprezentanta? Powiedziała!

Alicja Szemplińska o Eurowizji 2021: "Marzenia o tegorocznej Eurowizji dobiegły dziś końca"

Wokalistka nie kryje, że miała nadzieję, że będzie reprezentować Polskę na Eurowizji w tym roku. Liczyła niemal cały rok, że to nie ulegnie zmianie. Niestety, smutne przypuszczenia okazały się faktem. TVP już od dłuższego czasu milczało co do ogłoszenia tegorocznego reprezentanta Polski. Dziś wiemy, że będzie nim Rafał Brzozowski. Jak do tego podeszła artystka? Na swoim Instagramie zamieściła pełen emocji post, w którym przyznała, że nie jest jej łatwo zaakceptować, że została potraktowana w ten sposób:

Marzenia o tegorocznej Eurowizji dobiegły dziś końca. Przeżywałam to już, ale ostatnim razem była jeszcze nadzieja, którą żyłam kolejny rok. Do dziś. Covid zatrzymał mnie w zeszłym roku, a w tym…



Mam 18 lat i chcę śpiewać, tworzyć, pisać i spotykać się z Wami na koncertach. Nie wyobrażam sobie innego życia. Stres, zaszczyt i duma wynikająca z reprezentowania kraju, który kocham, mieszały się przez ostatnie 12 miesięcy z poczuciem niepewności i nadziei na „powołanie” w tegorocznym konkursie - wyznała.

Niestety, jej oczekiwania się nie spełniły. Czy łatwo było się jej z tym pogodzić? Wygląda na to, że tak, bo artystka zapewnia, że nie ma zamiaru się zatrzymywać i będzie nadal tworzyć:

Nie udało się… najwidoczniej moja nowa, eurowizyjna piosenka nie spodobała się na tyle, aby dać nam szansę.

Dziękuję za Wasze wsparcie przez cały rok, za hashtag #alicjanaESC2021, za niesamowitą energię i wiarę we mnie!!! Obiecuję, że nie odpuszczam w tworzeniu, szykuję dla Was kolejne niespodzianki i niebawem pokażę nowości od Alicji!

Przy okazji artystka zapewniła, że nie ma żalu do Rafała Brzozowskiego i ma zamiar kibicować mu podczas konkursu. Wyraziła także nadzieję, że jej fani dołączą się do niej i także będą wspierać muzyka:

Moje marzenie o Eurowizji wciąż jest aktualne i mocno wierzę, że pewnego dnia uda mi się je spełnić. Dziś pozostaje nadzieja w postaci wspaniałego reprezentanta - Rafała Brzozowskiego. Rafał, ja i moi fani zawsze będziemy Cię wspierać!! Gratuluję!!!

Rafał Brzozowski ostatni raz w eliminacjach do Eurowizji brał udział w 2017 roku. Zajął wówczas drugie miejsce. Na wokalistę spłynął wówczas niemały hejt, ale muzyk nie raz udowodnił, że ma do tego dystans. Teraz decyzja TVP również może odbić się na muzyku. Wygląda jednak na to, że fani Alicji jej posłuchali i rzeczywiście będą wspierać i swoją ulubioną artystkę i Rafała:

Jest mi osobiście przykro, że nasz kraj nie postawił w tym roku na młodą, cholernie uzdolnioną dziewczynę, która została wybrana sprawiedliwie przez publiczność, a nieszczęsny los odebrał jej tę szansę reprezentowania nas. Oczywiście trzymam kciuki za Rafała Brzozowskiego i życzę mu powodzenia! A Tobie Alicja życzę, żebyś miała jeszcze okazję stanąć na eurowizyjnej scenie, bo zasługujesz na to! Jesteś najlepsza! Bez względu na wszystko ❤️🙌 Jesteś najlepsza i wiem, że jeszcze kiedyś na Eurowizji Cię zobaczymy! ❤️ Przykro, bo to ogromne niedocenienie Cię i strata potencjalnej wygranej. Zasługujesz na dużo więcej, niż powołanie do Eurowizji - tyle w temacie ;) Trochę nie fair, bo tak jakby odebrano ci wygrana w szansie ALEEE mam mega wielka nadzieje, że zobaczymy cię na jeszcze w 22 r. czy później!

A Wy zgadzacie się z decyzją komisji eurowizyjnej?

Alicja cieszyła się dużym wsparciem fanów, którzy byli pewni, że wokalistka będzie reprezentować Polskę w 2021 roku.

