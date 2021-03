Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2021! W sieci burza! 

Mówiono o tym od wielu dni, jednak dopiero dziś, informacja została potwierdzona. To już oficjalne - Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2021, a podczas dzisiejszego wydania "Pytania na śniadanie" widzowie mogli po raz pierwszy nie tylko usłyszeć utwór, ale i zobaczyć teledysk piosenki, z którą wystąpi nasz reprezentant! Ich reakcja? Niektórzy myślą, że to... żart!

Kiedy oficjalnie ogłoszono, że na Eurowizji 2021 Polskę będzie reprezentował Rafał Brzozowski, w sieci dosłownie zawrzało. Znany muzyk, który skradł serca słuchaczek, a następnie widzów dzięki prowadzeniu takich programów, jak "Koło fortuny" i "Jaka to melodia?" właśnie gościł w "Pytaniu na śniadanie", gdzie mogliśmy premierowo usłyszeć jego utwór, a także zobaczyć stworzony do niego klip. Jak się okazuje, tym, którzy siedzieli przed telewizorami dosłownie odebrało mowę, jednak niekoniecznie z zachwytów.

- To jest prawda czy sobie żartujecie???

- Z całym szacunkiem dla pana Brzozowskiego piosenka po prostu mdła, bez charakteru, kompletnie niczym nie ujmuje.

- Żenada Roku! Piosenka dno! Jest rytmiczna ale gdzie jest refren?! I ciekawe jak Rafałek zaśpiewa na żywo?!

- Myślałam, że to żart

- Czy to wcześniejszy prima-aprilis?