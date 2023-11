Reklama

W sieci ukazał się minutowy fragment piosenki Margaret - "Tempo", z którą wystartuje w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2019. To już drugi raz z rzędu kiedy polska wokalistka weźmie udział w Melodifestivalen. Jednak jak sama podkreśla, nie chodzi jej o wygraną, tylko promocję swoich utworów za granicą. Jest jednak spora szansa, że utwór przypadnie do gustu Szwedom. Poznajcie szczegóły!

Zobacz: Fani oburzeni playbackiem na koncertach sylwestrowych! Najbardziej dostało się Margaret!

Margaret w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2019

Już rok temu Margaret wzięła udział w szwedzkich preselekcjach do Eurowizji 2018. Wystartowała z hitem "In My Cabana". W jednym z półfinałów Melodifestivalen (jest ich kilka) dostała tzw. "drugą szansę", następnie wzięła udział w dogrywce, ostatecznie zaśpiewała w koncercie finałowym i zajęła wysokie, siódme miejsce! Tym razem utwór "Tempo" zaśpiewa podczas drugiego półfinału Melodifestivalen (już 9 lutego 2019 w Malmö Arena w Malmö). O awans do finału powalczy z sześcioma innymi artystami. Bukmacherzy typują, że bez problemu uda jej się awansować dalej.

Margaret - "Tempo" - piosenka na szwedzką Eurowizję?

W sieci pojawił się krótki fragment utworu „Tempo” (tutaj). Jego twórcami są Jimmy Jansson, Laurell Barker, Sebastian von Koenigsegg oraz Anderz Wrethov, który współpracował z wokalistką przy hitach „Cool me down” czy „In My Cabana” oraz... „Fuego” Eleni, która zajęła 2. miejsce na Eurowizji w 2018 roku.

Eurowizja 2019 - szczegóły

Konkurs Eurowizji 2019 odbędzie się 14, 16 i 18 maja 2019 w Izraelu w Tel Avivie. Jeszcze nie wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę, TVP wybierze go sama, nie odbędą się krajowe eliminacje. Wiadomo już, że na pewno swoich utworów nie zgłosili Natalia Szroeder i Michał Szpak. Plotkuje się zaś, że swoje piosenki wysłali m.in. Blue Cafe czy Tulia. Reszta nazwisk to bardzo początkujący artyści, nieznani na polskiej scenie lub kompletnie zapomniani. TVP, według regulaminu, naszego reprezentanta ma ogłosić do 8 lutego 2019.

Czy myślicie, że ma szansę na wygraną i pojedzie na Eurowizję, żeby reprezentować Szwecję?

Zobacz: Już wiadomo, w którym polskim mieście odbędzie się Eurowizja Junior w 2019! Nie w Warszawie!

Reklama

Margaret jest już sporą gwiazdą w Szwecji. Czy ma szansę, żeby reprezentować ten kraj na Eurowizji 2019?