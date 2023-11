Wczoraj wieczorem w TVP Info pojawił się dyrektor generalny EBU, Noel Curran, który zdradził, że Eurowizja Junior 2019 odbędzie się... w Krakowie.

To prawda, TVP będzie organizatorem Konkursu Eurowizji dla Dzieci. Konkurs ten rozwija się z roku na rok, jeżeli chodzi o publiczność, liczbę uczestników, jeżeli chodzi o jakość. To jest bardzo istotne wydarzenie. Cały czas zastanawiamy się, jak pozyskać młodych odbiorców, a tutaj mamy platformę, dzięki której możemy zyskać miliony, a nawet dziesiątki milionów młodych odbiorców w całej Europie. Jest to fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się w Krakowie i nie mogę się doczekać. Tym bardziej, że na pewno będę tam obecny. Ale jak mówię: to wydarzenie, które ciągle się rozwija. Publiczność coraz liczniejsza, coraz więcej krajów chce uczestniczyć w tym konkursie. Jest to wydarzenie, które w pełni popieramy i chcemy, aby się rozwijało. To wydarzenie jest również bardzo mocno obecne w świecie cyfrowym, co jest nie do przecenienia z uwagi na grupę młodych odbiorców, także jest to bardzo ekscytujące. Jestem bardzo zadowolony, że Telewizja Polska będzie organizowała ten konkurs i nie mogę się doczekać, aż przyjadę do Polski. - powiedział w wywiadzie dla TVP Info.