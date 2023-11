Reklama

Wielki sukces Margaret! Artystka wystąpiła dziś podczas drugiego półfinału szwedzkich preselekcji do Eurowizji 2018. Zaśpiewała utwór "In My Cabana" i... zachwyciła Szwedów. Wokalistce udało się dostać do tzw. dogrywki. Co to oznacza? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Margaret na szwedzkich preselekcjach - wyniki!

W sobotę odbył się II półfinał Melodifestivalen, czyli konkursu szwedzkich preselekcji do Eurowizji 2018. Wystąpiło na nim aż 7 artystów, w tym Margaret. Tylko dwójka awansowała od razu do wielkiego finału, a laureaci 3. i 4. miejsca (a w tym właśnie Margaret) znaleźli się w dogrywce (tzw. druga szansa). A to oznacza, że już 3 marca (wtedy również odbędą się polskie eliminacje) polska piosenkarka powalczy o wejście do finału Melodifestivalen! Warto przypomnieć, że w 2013 roku reprezentant Szwecji Robin Stjernberg również trafił do dogrywki, ale ostatecznie wygrał i reprezentował swój kraj na Eurowizji. Także dla Margaret jest nadzieja! :) Gratulacje!

Występ Margaret na szwedzkich preselekcjach z utworem "In My Cabana"

Margaret pojawiła się na scenie w pomarańczowym topie i szerokich ortalionowych spodniach z białym lampasem i wysokim rozcięciem. Towarzyszyła jej grupa profesjonalnych tancerzy. Występ był porywający i bardzo energiczny. Publiczność przyjęła go z wielkim entuzjazmem. Zobaczcie!

Tekst piosenki "In my Cabana" Margaret

Oh boy I feel like dynamite

Alright

Been workin hard all day all night

all night

Got my best dress on me

Gonna go get frisky

Rather be safe than sorry

Let’s go ape in my cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

And you can dance with me

you dance with me

Let’s go ape in my cabana

cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

cabana na na

And you can dance with me

Oh boy oh boy

I got my girls so bring your friends

ah yeah

We never stop no we just can’t

ah yeah

And you might kiss my red lips

Love ain’t got no limits

I don’t do late so hurry

And when the sun goes up honey

You’ll get another shot on me

Let’s go ape in my cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

And you can dance with me

you dance with me

Let’s go ape in my cabana

cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

cabana na na

And you can dance with me

Oh boy oh boy

I do anything for that thrill

Even though I know I’m gon’ be ill

I want it I want it so bad

I’d rather I’d rather do rad

Whoooooa

If it’s all that I do

All I do

I wanna do it with you

Whoooooa

If it’s all that I do

All I do

I wanna do it with you

Let’s go ape in my cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

And you can dance with me

you dance with me

Let’s go ape in my cabana

cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

cabana na na

And you can dance with me

Oh boy oh boy

Let’s go ape in my cabana

cabana

We gon’ party ‘til manana

Uh na na

Let’s go ape in my cabana

cabana na na

And you can dance with me

You can dance with me

Oh boy oh boy

Zdjęcia z występu Margaret na szwedzkich preselekcjach

Jak Margaret prezentowała się na scenie? Zobaczcie zdjęcia!

(screeny dzięki uprzejmości Roberta Bulczaka i Dziennika Eurowizyjnego)