Reklama

Przyjaźnie w show-biznesie to prawdziwa rzadkość. Gwiazdy często razem pracują przy różnych projektach, ale znalezienie osoby, z którą można porozmawiać bez zbędnych konwenansów wcale nie jest łatwe. Przyznała to sama Edyta Herbuś! Tancerka zdradziła naszej reporterce, co łączy ją z Margaret. Okazuje się, że relacje gwiazd wyglądają zupełnie inaczej niż mogliśmy się tego spodziewać. Czy łączy ich przyjaźń?

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co zdradziła nam Edyta Herbuś. Podejrzewaliście, że mają takie same poglądy?

Zobacz: TYLKO U NAS! Rodzina Edyty Herbuś powiększyła się! Czy teraz czas na ślub z Piotrem?

Edyta Herbuś na pokazie Macieja Zienia

East News

Reklama

Edyta Herbuś na pokazie Sugarfree