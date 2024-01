Przygnębiające wieści obiegły media z samego rana. Jeszcze nie tak dawno Tomasz Stockinger z bólem mówił o stanie zdrowia swojej mamy, a teraz... stało się najgorsze. Barbara Barska, mama Tomasza Stockingera nie żyje. Ostatnie lata życia jej nie oszczędzały.

Nie żyje mama Tomasza Stockingera

Z końcem grudnia Tomasz Stockinger ze smutkiem mówił o matce, wyznając, że "w jej oczach gaśnie życie". Nikt jednak nie dopuszczał do siebie myśli, że śmierć przyjdzie tak szybko. Rankiem, 23 stycznia, podano, że Barbara Barska, mama aktora znanego m.in. z "Klanu", zmarła w wieku 97 lat. Zaledwie kilka tygodni temu świętowała swoje urodziny.

Barbara Barska YouTube@Muzyka Retro

Pani Barbara była żoną aktora i piosenkarza Andrzeja Stockingera, który działał w zespole "Czwórka Szacha". Ona sama przez siedem lat tworzyła ze swoimi siostrami, Adrianną i Zofią, zespół wokalny "Siostry Triola", a następnie rozpoczęła karierę solową! Niestety, z czasem mocno podupadła na zdrowiu.

W 2015 roku, po złamaniu nogi, zamieszkała w prywatnym domu opieki, w którym pozostała do końca swoich dni. Śpiew wciąż był bliski jej sercu, a w ubiegłym roku do sieci trafiło nagranie, w którym wykonała swoje największe przeboje. Nie była jednak w stanie oszukać tego, że z jej zdrowiem było coraz gorzej. Tomasz Stockinger opiekował się mamą i co jakiś czas dzielił się nowymi informacjami na jej temat.

Obserwuję z wielkim bólem, jak moja mama staje się niedołężna. Ciężko jej już wstać i wykąpać się. To jest przykry temat. Nikomu nie życzę takiego stanu - mówił Tomasz Stockinger w 2016 roku.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Tomasz Stockinger z mamą Instagram@tomek_stockinger