Ewa i Marek Bukowscy rzadko pojawiają się razem na oficjalnych imprezach. Mimo to są jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Choć są małżeństwem od ponad dwudziestu lat, dopiero w zeszłym roku zdecydowali się udzielić pierwszego, szczerego wywiadu dla magazynu "Viva!" w którym opowiedzieli o kulisach swojego związku. Przypomnijmy: Ślub był zabawą, dawaliśmy sobie rok

Para pojawiła się niedawno w reklamie jednego z dostawców internetu - on wciela się w ojca rodziny, który słysząc podejrzane hałasy w kuchni z impetem zderza się... ze swoją żoną, która w dłoniach trzyma talerz z ciastem. Deser ląduje na twarzy kobiety, która omyłkowo została wzięta za intruza. Początkowo w reklamie miał wystąpić tylko aktor, ale jednym z jego żądań było zatrudnienie właśnie Ewy.



Marek zażądał, by w reklamie obsadzono także jego partnerkę. Nie chciał, by Ewa była nadal przygnębiona brakiem zawodowych zleceń - twierdzi informator cytowany przez "Na żywo"

Faktycznie Bukowska może być zazdrosna o karierę swojego męża - to on już dwukrotnie zdobył "Telekamerę" za swoje kreacje, ona natomiast zniknęła z telewizji po tym jak wątek jej postaci został usunięty z "M jak miłość". Teraz Marek zaczął zdjęcia do kolejnego sezonu "Na krawędzi" oraz "Na dobre i na złe". Mówi się, że kwota 200 tysięcy, którą otrzymali za reklamę znacznie podreperowała ich budżet i wpłynęła na ocieplenie wizerunku między nimi.



Pieniądze się przydadzą, bo wychowanie synów Marcina i Szymona pochłania coraz więcej funduszy. Starszy z chłopców intensywnie trenuje tenis, często wyjeżdża na zagraniczne turnieje. Wydatki na jego sprzęt są i treningi są gigantyczne - zdradza znajoma rodziny w tym samym tabloidzie.

Biorąc pod uwagę fakt, że oboje wzięli udział w reklamie, kwota nie jest aż tak wysoka patrząc na zarobki innych gwiazd. Dla aktora ważniejsze jednak jest to, że jego żona znowu odzyskała spokój.

