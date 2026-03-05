Marcin już od ogłoszenia jego uczestnictwa w "Żonie dla Polaka" wzbudzał ogromne emocje wśród widzów randkowego hitu TVP. Przystojny, wysportowany, charyzmatyczny i z dużym poczuciem humoru, szybko stał się ulubieńcem sympatyków formatu i ich faworytem do walki o względy Doroty. Jak już jednak wiemy, para zakończyła przygodę z show na stopie przyjacielskiej, co wywołało falę komentarzy. Teraz mężczyzna po raz kolejny stanął w centrum zainteresowania miłośników "Żony dla Polaka". Marcin właśnie potwierdził, że jest zakochany. Pokazał swoją partnerkę.

Koniec plotek. Marcin z "Żony dla Polaka" potwierdził, że jest w związku

Za nami emocjonujący finał 2. edycji "Żony dla Polaka". Najnowsza odsłona kultowego miłosnego show TVP ponownie bawiła i wzruszyła do łez miliony widzów, którzy nie kryli zaskoczenia tym, co wydarzyło się w posiadłości Doroty. Po tym, jak do ostatniego etapu walki o jej serce doszli Paweł i Dawid, charyzmatyczna blondynka odesłała ich do domu, w zamian kontaktując się z graczem, który zaledwie kilka tygodni wcześniej sam zrezygnował z udziału w programie. Po tym, jak Dorota odwiedziła Marcina w Polsce, wielu sympatyków hitu TVP było przekonanych, że ta dwójka stworzy związek także poza kamerami. Ku rozczarowaniu wielu tak się jednak nie stało.

Zaledwie kilka dni po finale show, Dorota z "Żony dla Polaka" zdradziła, co z jej relacją z Marcinem. Jak sama podkreśliła, mają podobne poczucie humoru i cele, jednak nie ma pomiędzy nimi miłości. Po wyłączeniu kamer ta dwójka postanowiła bowiem pozostać na stopie koleżeńskiej.

Gdy emocje związane z relacją Doroty i Marcina z "Żony dla Polaka" jeszcze nie opadły, uczestnik postanowił ponownie wprawić fanów formatu w osłupienie. Jak wyznał na Instagramie, jego serce jest już zajęte. Marcin z "Żony dla Polaka" pokazał w sieci ukochaną.

Marcin z "Żony dla Polaka" pokazał partnerkę. W sieci zawrzało

Jak się okazuje, to piękna ciemnowłosa Kamila skradła serce ulubieńca widzów "Żony dla Polaka". Na instagramowym koncie Marcina pojawiło się zdjęcie pięknej brunetki w białej sukni, które uczestnik randkowego show TVP podpisał:

Nie jesteś tylko wszystkim dla mnie... jesteś moim światem. - napisał na Instagramie Marcin z ''Żony dla Polaka''.

Niedługo po tym, Marcin podzielił się w sieci serią romantycznych kadrów z partnerką, dodając do nich poruszające słowa.

Czasami całe życie czekasz na tę jedną osobę... A kiedy ona się pojawia, wiesz, że warto było czekać na każdą sekundę tego czasu. … - dodał.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Media społecznościowe Marcina z "Żony dla Polaka" zalała fala gratulacji, mieszających się z ostrą krytyką.

Internauci zszokowani nowym związkiem Marcina z "Żony dla Polaka". Padły pytania o Dorotę

Niedługo po tym, jak Marcin z "Żony dla Polaka" zdradził, co wydarzyło się między nim a Dorotą, postanowił przestać ukrywać przed światem swoją miłość, a w sieci zawrzało.

Jesteście do siebie bardzo podobni, pasujecie do siebie. Powodzenia.

Gratulacje, naprawdę pięknie razem wyglądacie - pisali zachwyceni fani ''Żony dla Polaka''.

Niestety, nie zabrakło też gorzkich słów krytyki i pytań o Dorotę z "Żony dla Polaka".

A gdzie Dorota?

To już nowszy model? A gdzie Dorotka? - dopytywali internauci.

Odpowiedzi Marcina były krótkie i wymowne - "w Toronto".

Zobaczcie zdjęcia zakochanych. Pasują do siebie?

Zobacz także:

