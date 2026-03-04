W finałowym odcinku programu "Żona dla Polaka" widzowie byli świadkami zaskakujących wydarzeń. Dorota pożegnała dwóch ostatnich kandydatów: Pawła i Dawida. Ich walka o serce uczestniczki zakończyła się rozczarowaniem, ponieważ Dorota nie poczuła z żadnym z nich głębszej więzi. Nagle na scenę powrócił Marcin, który wcześniej sam zrezygnował z dalszego udziału w programie. Dorota i Marcin spotkali się na randce we Wrocławiu, ale ostatecznie już oficjalnie poinformowali, że nie są razem. Teraz Dorota zdradziła, co nieco na temat Marcina!

Dorota i Marcin z "Żony dla Polaka" nie są już razem

Po emocjonującym finale Dorota z "Żony dla Polaka" zaprosiła Marcina na randkę w Polsce. Ich spotkanie odbyło się we Wrocławiu, gdzie oboje otwarcie rozmawiali o przeszłości i uczuciach. Marcin przyznał, że żałuje swojej wcześniejszej decyzji o odejściu z programu, przeprosił za swoje zachowanie i zadeklarował chęć spróbowania na nowo.

Po zakończeniu emisji finałowego odcinka Dorota z "Żony dla Polaka" zdradziła, co z jej relacją z Marcinem. Na swoim profilu w mediach społecznościowych podziękowała fanom za wsparcie, publikując wspólne zdjęcie z Marcinem. Jednak jej wyznanie zszokowało wszystkich: „Dziś nie jesteśmy razem”. Uczestniczka programu wyjaśniła, że „życie i odległość napisały swój scenariusz”, dlatego ich relacja nie przetrwała próby czasu po zakończeniu show.

Dorota z "Żony dla Polaka" zdradziła, co przeszkadzało jej w Marcinie

Po zakończeniu przygody z programem "Żona dla Polaka" uczestnicy odpowiedzieli na kilka pytań od produkcji. To wtedy ujawnili nieco więcej na temat swoich osobowości i relacji. Napierw Dorota i Marcin zostali zapytani o to, co im się podobało w sobie, a potem co im w sobie przeszkadzało. Marcin odpowiedział krótko na temat Doroty i wypalił:

Żądza władzy - powiedział Marcin o Dorocie

Z kolei uczestniczka chwilę musiała się zastanowić i Marcin już był przekonany, że nie wymieni żadnej jego wady, ale wtedy Dorota powiedziała:

Nie, poczekaj, poczekaj (...) No, raptowność taka w decyzjach - wyznała otwarcie Dorota

Dorota z "Żony dla Polaka" zdradziła, co z jej relacją z Marcinem. Są w związku?, Fot. Facebook/Telewizja Polska