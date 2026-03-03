Po zakończeniu drugiej edycji programu "Żona dla Polaka" widzowie byli przekonani, że relacja Kasi, architektki z Poznania, i Matta przetrwa próbę czasu i odległości. Para niemal od początku show zbudowała wyjątkową więź, której kibicowała cała Polska. Kulminacją ich historii była decyzja Kasi o przeprowadzce do Toronto, gdzie miała zamieszkać z Mattem i pracować zdalnie. Wszyscy oczekiwali szczęśliwego zakończenia, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Kasia z "Żony dla Polaka" opublikowała poruszający wpis i mówi wprost o ich relacji w czasie przeszłym:

Film, który wieńczy to wspaniałe uczucie, które nie każdemu jest dane przeżyć, pokazuje w skrócie najszczęśliwszy czas, który już nie powróci…

Kulisy rozstania Kasi i Matta, ulubionej pary programu "Żona dla Polaka"

Wszystko wskazuje na to, że związek Kasi i Matta z "Żony dla Polaka" rozpadł się niedługo po tym, jak Kasia postawiła wszystko na jedną kartę i wyjechała do Kanady. Po finale show uczestniczka opublikowała emocjonalny wpis, w którym przyznała, że udział w programie był dla niej najwspanialszą przygodą, ale ten rozdział jej życia dobiegł końca.

Najwspanialsza przygoda życia …Najbardziej niezapomniane przeżycia …Najlepsza z najlepszych ekipa ludzi zarówno z produkcji jak i uczestników …Uczucia i emocje, które towarzyszyły mi podczas nagrywania programu jak i te, które były i nadal mi towarzyszą, są jak najbardziej szczere i prawdziwe, dlatego jest to dla mnie ciężki czas… - wyznała Kasia na Instagramie

Kasia podkreśla, że powrót z kanady był dla niej ciężkim przeżyciem i jeszcze nie do końca zamknęła ten rozdział na tyle, aby ruszyć do przodu:

Życie skierowało moją drogę za wielką wodę i było mi dane doznać najwspanialszego uczucia, tego tak bardzo pożądanego przez każdego z nas i bez którego nic inne nie jest ważne…Dlatego droga powrotna znad wielkiej wody była dla mnie bardzo ciężkim przeżyciem, które wciąż jest w moim sercu …

Kasia z "Żony dla Polaka" podsumowała charakter ich relacji

Jedna z poruszonych internautek zapytała wprost, czy to była tylko przygoda, a Kasia dosadnie odpowiedziała:

Zależy dla kogo była to tylko przygoda … - napisała w komentarzu Kasia

Pod filmem Kasi pojawiło się mnóstwo komentarzy od poruszonych fanów, którzy kibicowali tej relacji. Kandydatka Matta otrzymała ogrom wsparcia, a pod jego adresem padły gorzkie słowa:

Przytulam. Smutno, że tak wyszło ,ale lepiej teraz niż po dłuższym czasie ,bo najgorsze co może ktoś komu zabrać to czas i skrzywdzić. Uszy do góry

Bardzo mi przykro. Bardzo Wam kibicowaliśmy z mężem. Takie piękne uczucie, te spojrzenia, Pani emocje

Spodziewaliście się, że Kasia i Matt z "Żony dla Polaka" rozstaną się?

