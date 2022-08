Marcin Prokop w poruszających słowach wspomina Piotra Balickiego

Kamil Durczok zmarł nagle w wieku 53 lat. Dziennikarz dzień wcześniej trafił do szpitala w Katowicach i jak potwierdziła rzeczniczka szpitala, zmarł w wyniku "zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia". Śmierć jednego z najbardziej znanych polskich dziennikarzy wstrząsnęła opinią publiczną. Kamil Durczok mówił otwarcie, że ma problemy ze zdrowiem - choć wygrał z nowotworem jego organizm nie najlepiej sobie radził i dość często trafiał pod opiekę lekarzy. Mimo że nie czuł się dobrze, snuł plany na przyszłość. W swoim ostatnim wywiadzie dla portalu Plejada.pl, opowiedział o najnowszym projekcie, ale także wrócił wspomnieniami do dawnych "bolesnych lekcji od życia". Dziennikarz zaskoczył podsumowaniem, którego dokonał. Zobacz także: Na co zmarł Kamil Durczok? Przyczyny śmierci znanego dziennikarza Kamil Durczok w ostatnim wywiadzie: "Pokonałem nowotwór, ale nie nauczyło mnie to szacunku do życia" Jeśli można powiedzieć, że Kamil Durczok był bardzo profesjonalnym, wymagającym dziennikarzem wobec innych, to należy zaznaczyć, że taki też był wobec siebie. Przez długi czas był jednym z topowych polskich dziennikarzy i doskonale o tym wiedział. W ostatnim wywiadzie z Plejada.pl mówił wprost, że należał do czołówki: Kiedyś był Kraśko w "Wiadomościach", Gugała w "Wydarzeniach", Lis w internecie i "Newsweeku" oraz Durczok w "Faktach". To był dziennikarski top. Te czasy już nie wrócą. W swoim prawdopodobnie ostatnim wywiadzie przed śmiercią Kamil Durczok rozmawia z dziennikarzem "Plejady" Michałem Misiorkiem, wspominając czasy swojej świetności w "Faktach" TVN, a także nawiązując do słynnego nagrania ze "stołem Durczoka". Kamil Durczok wyszedł wówczas na...