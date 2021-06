Marcelina Ziętek usunęła emocjonalną relację, w której uderza w Justynę Żyłę! Była żona skoczka odpowiada

Relacja Marceliny Ziętek, która pojawiła się w miniony wtorek na Instagramie, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Obecna partnerka Piotra Żyły opublikowała bardzo emocjonalne nagranie, na którym nie mogła powstrzymać łez! Wyglądało na to, że dziewczyna skoczka zareagowała w taki sposób na wcześniejszą relację Justyny Żyły, która pochwaliła się nowym pieskiem. Ze strony Marceliny Ziętek niebezpośrednio padły oskarżenia, na które była żona sportowca szybko odpowiedziała.

Teraz jednak wspomniana relacja zniknęła z profilu obecnej partnerki Piotra Żyły, ale za to znalazła się bardzo wymowna grafika. Pojawił się też nowy komentarz ze strony Justyny Żyły. Sprawdźcie szczegóły!

Konflikt na linii Marcelina Ziętek - Justyna Żyła wydaje się nie słabnąć, a wręcz przeciwnie - nabierać na sile. Panie od początku nie pałały do siebie sympatią, ale po ostatnich wydarzeniach, szanse na jakiekolwiek załagodzenie nieporozumień, wydają się być nikłe. Gdy w sieci pojawiła się relacja Justyny Żyły, na której chwali się nowym pieskiem, Marcelina Ziętek zmieściła nagranie, w którym padły mocne oskarżenia. Nietrudno było wywnioskować, że młoda aktorka uderza nimi w byłą żonę skoczka.

Czy jak ktoś kupi sobie takiego samego psa jak ja, to będzie jak ja? Nie wydaje mi się. Takie pochopne decyzje są tak głupie, że mi się w głowie nie mieści, że ludzie są tak nieodpowiedzialni! Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z poprzednim psem, bo dokładnie wiem, co się z nim stało! Czy uważacie, że mały york to pies do budy? To może z tym pieskiem, będzie to samo?! Kaprysy, zachcianki, nie mieści mi się to w głowie, jak można być takim człowiekiem... Często piszecie, że chcielibyście mieć pieska takiego jak ja, że jest słodki, zabaweczka, a to jest żywe stworzenie i o niego trzeba dbać. O każdego pieska trzeba dbać. Gdybym miała taką możliwość to bym adoptowała pieska i to bez dwóch zdań, bo jestem za adopcją, poprzedniego też adoptowałam, bo był w złych warunkach i ten piesek to była przemyślana decyzja i nie wyobrażam sobie, że ktoś mógł tak o sobie kupić psa dla zachcianki, dla zabawy... Serio?! Nie mam słów. Mam takie pytanie jeszcze na koniec, czy uważacie, że osoba, która trzyma małego psa na sznurze, przy budzie albo w ogóle na sznurze albo w garażu powinna mieć kolejnego psa? Bo mi się to nie mieści w głowie. Dopilnuję, żeby temu pieskowi się nic nie stało...- mówiła wyraźnie poruszona Marcelina Ziętek.