Piotr Żyła po raz pierwszy wypowiedział się o Marcelinie Ziętek oraz o relacji z dziećmi. Padł też temat Justyny Żyły... 

Piotr Żyła jest aktualnie jednym z najlepszych polskich skoczków. Po wygranej Turnieju Czterech Skoczni skoczek stał się rozchwytywanym przez media zawodnikiem. Z tego powodu właśnie, Piotr udzielił obszernego wywiadu dla "Onet Sport", gdzie opowiedział o swoich osiągnięciach sportowych, ale także uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego. Co na to jego żona?

Piotr Żyła opowiedział o swoich dzieciach

Piotr Żyła w mediach nie słynie tylko ze swojego wielkiego, sportowego talentu. Przez długi czas na tapecie był jego rozwód, a później kolejne publiczne kłótnie między zwaśnionymi małżonkami. Justyna Żyła długo nie odpuszczała i mówiła wprost o swoim stosunku do męża, krytykowała go za to, jak buduje relację z dziećmi, a w końcu zaczęła niepochlebnie wypowiadać się o aktualnej partnerce Piotra, Marcelinie.

Ostatnio jednak sprawa przycichła i oboje małżonkowie unikają wypowiedzi na swój temat. Nawet jeśli ostatnio Justynie wymknęło się wspomnienie dawnych miłosnych czasów, od razu je usunęła. Wygląda więc na to, że między małżonkami doszło już do jakiegoś porozumienia. Przypomnijmy, że Piotr i Justyna mają dwoje dzieci, Karolinę i Kubę. Skoczek podczas wywiadu dla "Onet Sport" opowiedział trochę o swoich pociechach:

Oboje cieszyli się z medali, jakie zdobyłem w Oberstdorfie. Córka Karolina zaczęła jeździć na nartach. Grywa na pianinie i na flecie. Kuba zrobił sobie przerwę od skoków i nie wiem, czy jeszcze wróci. Chyba nie bardzo ciągnie go na skocznię - opowiada Piotr.

Z kolei zapytany o to, jak układa mu się u boku Marceliny Ziętek, oraz czy jej wsparcie wpłynęło na tak duży sukces zawodowy, odpowiedział, jak zawsze w tej kwestii, zdawkowo:

Nie łączyłbym jednego z drugim. Po prostu skoki traktuję jak pracę, a to co jest poza nimi jest prywatne i tylko moje. Zacząłem oddzielać te dwie rzeczy, bo tak się łatwiej żyje - wyjaśnił skoczek.

Wygląda więc na to, że nauczony doświadczeniem Piotr nie chce upubliczniać swojego nowego związku. Przyznał tylko, że ma nadzieję, razem z partnerką wprowadzić się do nowego domu jeszcze w tym roku. Jeśli zaś chodzi o Justynę Żyłę, tu Piotr wykazał się zupełną obojętnością. Nie tyle wobec byłej małżonki, co mediów, które o jego życiu rodzinnym się rozpisują:

Nie wiem, skąd ludzie biorą te rzeczy w Internecie. To, co się tam dzieje, jest czymś zupełnie innym od normalnego i realnego życia. A ja żyję realnie, a nie w Internecie. Nawet czasem nie wiem, co się dzieje w tym wirtualnym świecie, bo średnio mnie to interesuje.

Piotr jest konsekwentny i faktycznie już od dawna nie udziela się w sieci co do swoich prywatnych spraw.

Piotr Żyła w tym sezonie osiągnął wielkie sukcesy. Przy okazji mógł liczyć na ogromne wsparcie Marceliny Ziętek.

Marcelina Ziętek tak samo jak Piotr, przyznaje oficjalnie, że jest szczęśliwie zakochana, ale nie mówi na temat związku ze skoczkiem ani słowa więcej.

Dzieci Justyny i Piotra są już nastolatkami. Oboje mają dobry kontakt z tatą.