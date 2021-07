Tak Marcelina Ziętek kibicowała Piotrowi Żyle podczas letniego GP w skokach narciarskich! Dużo zdjęć

Piotr Żyła w niedzielę został mistrzem świata w skokach narciarskich podczas konkursu w Oberstdorfie. To jakże ważne zwycięstwo skoczka zelektryzowało wszystkich Polaków. Z sukcesu Piotra cieszyła się także jego partnerka Marcelina Ziętek, która opublikowała krótką relację na swoim Instagramie, na której cieszy się z osiągnięcia partnera. Jednak ostatnie zdjęcia modelki, jakie opublikowała na swoim profilu, wzbudziły jeszcze większy zachwyt u fanów. Takiego dopingu życzyłby sobie każdy skoczek! Marcelina pozuje w narciarskich goglach i w samej bieliźnie! Marcelina Ziętek w stroju kąpielowym i goglach - obłędne wsparcie dla Piotra Żyły Marcelina Ziętek pokazała bardzo odważne zdjęcia. Ukochana Piotra Żyły pochwaliła się nienaganną sylwetką i zasugerowała, do kogo należy jej serce! W narciarskich goglach i obowiązkowych butach mijającego właśnie sezonu zimowego pozuje, mając na sobie wyłącznie top i zabudowane majtki. Taki wizerunek dziewczyny Piotra bardzo spodobał się fanom, którzy pisali: Piotruś, przecież Ty od zawsze wiedziałeś, że kiedyś Mistrzem będziesz. Jednakże taka kobieta to Ci się nawet nie śniła :) Piękna figura Piękna młoda, nie daj się temu dziwnemu światu Piękna figura 😍. Nie daj się hejterom, bo jesteś piękną kobietą🔥💓 Łał, Piotrek ma super dziewczynę ☺ Nie zabrakło oczywiście odniesień do Justyny Żyły, która zdaniem internautów zdecydowanie mniej pasowała do Piotra niż obecna partnerka. Tymczasem Marcelina konsekwentnie nie odpowiada na żaden z komentarzy internautów. Piotr i jego nowa partnerka zdecydowali, że nie będą publicznie komentować swojego związku, Marcelina po niezbyt przyjemnych doświadczeniach z internautami także zdecydowała się zrezygnować z odpowiadania na jakiekolwiek komentarze, nawet te...