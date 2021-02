Marcelina Ziętek karierę rozpoczynała już ponad 7 lat temu. Jak kiedyś wyglądała dziewczyna Piotra Żyły?

Marcelina Ziętek to nowa partnerka Piotra Żyły. Nie wiadomo, kiedy dokładnie ani w jakich okolicznościach się poznali, ale plotki o jej związku z polskim skoczkiem obiegły już media w połowie 2020 roku. Zdradziły ich oczywiście social-media i czujność fanów. I choć nie wstawiali wspólnych zdjęć, z łatwością można było zauważyć, że przebywają jednocześnie w tym samym kurorcie wypoczynkowym, w tym samym czasie pływają łódką czy korzystają z jacuzzi. Dopiero początek 2021 roku przyniósł potwierdzenie informacji o tym, że są razem. Wiadomość o nowej partnerce Piotra Żyły rozwścieczyła jego byłą żonę Justynę. Mimo że kobieta starała się mówić o niej obojętnie, by wykazać, że nie jest zazdrosna, na każdym kroku wbijała Marcelinie szpilę. Aktorka znana z ról w serialach TVN doświadczyła więc niełatwego medialnego rozgłosu, ale to zdało się jej nie przejmować, w końcu od wielu lat miała kontakt z kamerami i opinią publiczną. Przypominamy, jak Marcelina Ziętek wyglądała jeszcze kilka lat temu, gdy także znajdowała się w błysku fleszy. Była prawdziwą Miss!

Jak kiedyś wyglądała Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły?

Marcelina Ziętek swoją karierę rozpoczęła od startu w konkursach miss. W 2014 roku startowała w konkursie organizowanym przez twórców Miss Polski - Miss Południa Nastolatek. Marcelina wyszła z konkursu z koroną na głowie, od najmłodszych zachwycała urodą i szczupłą figurą.

Potem mogliśmy zobaczyć ją w serialu "Szkoła", gdzie grała szaloną nastolatkę. Miała wtedy też zupełnie inną fryzurę, ciężkie długie brązowe włosy i równo ściętą grzywkę. Od tego czasu Marcelina dbała, by nie brakowało jej w mediach społecznościowych. Jej Instagram jest pełen zdjęć z planu "Szkoły" czy z innych projektów. Od 2014 roku Marcelina przechodziła prawdziwą przemianę. Każde z kolejnych zdjęć ukazywały ją coraz dojrzalszą.

Teraz Ziętek ma 22 lata i studiuje pedagogikę. Nie jest już tak aktywna w social-mediach jak kiedyś. Wciąż jednak lubi chwalić się swoją urodą i nienaganną sylwetką. Ostatnio nawet pokazała nagranie z tajemniczego projektu, gdzie pozuje do zdjęć w samej bieliźnie.

Jak myślicie, Piotr Żyła zwróciłby uwagę na Marcelinę dużo wcześniej? Jesteśmy pewni, że tak!

Marcelina Ziętek od 2014 roku, gdy została Miss Południa Nastolatek, dba o swój wizerunek w mediach społecznościowych.

Marcelina lubi chwalić się swoją nienaganną sylwetką.

Tytuł Miss rozpoczął zupełnie nowy etap w jej życiu.

Marcelina zawsze stawiała na brązowy kolor włosów i do dziś jest brunetką.

Dziś partnerka Piotra Żyły ma 22 lat i skupia się na swoich studiach. Chociaż ostatnio na jej Instagramie pojawia się coraz więcej romantycznych zdjęć i nagrań wciąż brakuje wspólnych zdjęć ze skoczkiem.