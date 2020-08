Justyna Żyła wbija szpilę Piotrowi Żyle i jego nowej partnerce „Nie interesują mnie jego kochanki! Byle z daleka od moich dzieci”

Justyna Żyła postanowiła skomentować nowy związek jej byłego męża Piotra Żyły z Marceliną Ziętek, którą możecie kojarzyć m.in. z niewielkich ról w serialach paradokumentalnych takich jak ”19+" czy "Szkoła”. Justyna Żyła na Instagramie poruszyła ten temat, ponieważ jak sama twierdzi, wiele osób poprosiło ją o komentarz w sprawie życia prywatnego jej eks:

Kochani. Dziękuję za setki pytań, maili oraz wiadomości prywatnych na Instagramie dotyczących mojego ex męża, ale ten temat kompletnie mnie już nie interesuje, więc oświadczenia nie będzie. Nie interesują mnie kochanki oraz konkubiny Piotra Żyły, to dla mnie od lat żadna nowość. Nie pierwsza i nie ostatnia 😁 Byle z daleka od moich dzieci, które będę chronić. Bzdury już nie zajmują mojego czasu, za to kochające mnie osoby owszem 😁 Dziękuję - napisała Justyna Żyła na Instagramie.