Marcelina Ziętek i Piotr Żyła mają kryzys? To zdjęcie rozwiewa wątpliwości

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła są bardzo lubianą parą, jednak nie obnoszą się ze swoim uczuciem nawet w mediach społecznościowych. Od samego początku, to co ich łączy woleli zachować dla siebie. Internauci bardzo długo dopytywali, czy tych dwoje coś łączy, zanim oficjalnie postanowili się ujawnić. Od jakiegoś czasu spekuluje się o kryzysie w związku tych dwojga, chociaż oni sami niczego nie komentują. Czy to, co wydarzyło się dzisiaj na dobre rozwieje wątpliwości?

Czy Marcelina Ziętek i Piotr Żyła wciąż są parą?

Dziś ważny dzień dla Piotra Żyły. Nie tylko zawodowo ale również prywatnie. W sobotę w Zakopanem miała miejsce rywalizacja drużynowa, a dziś skoczkowie walczyli o indywidualny triumf w kwalifikacjach do Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ostatecznie sportowiec zając 17. miejsce, będąc jednocześnie najlepszym z Polaków. 16. stycznia Piotr Żyła obchodzi także swoje 35. urodziny. Uwielbiany skoczek przez lata zdobywał sympatię widzów nie tylko swoimi sportowymi wyczynami ale także niezwykłym poczuciem humoru. Od lat rozbawiał widzów i dziennikarzy, nie raz do łez. Trudno zapomnieć jego słynne "he, je" czy "Ruszyłem z belki, garbik, fajeczka, no i leciało, nie?" a także papryki, dzięki której "dobrze skacze". Po głośnym rozwodzie, ponownie odnalazł miłość, chociaż wraz z Marceliną Ziętek nigdy nie obnosili się nią w sieci. Kiedy zaczęli publikować pierwsze wspólne zdjęcia internauci oszaleli.

W ostatnich miesiącach zaczęły pojawiać się jednak doniesienia o kryzysie w związku tych dwoje, ale zarówno Marcelina Ziętek jak i Piotr Żyła konsekwentnie nie zabierają głosu w sprawie. Na koncie aktorki ostatnie zdjęcie ze skoczkiem pojawiło się jeszcze w wakacje. Zakochanym udało się wspólnie świętować jej urodziny. Pilnie śledzący relację Piotra i Marceliny mogli odetchnąć z ulgą, gdy w grudniu okazało się, że Marcelina kibicuje skoczkom pod skocznią narciarską w Wiśle. Podziwiając zmagania sportowców, internauci zauważyli, że ma na sobie czapkę stworzoną przez firmę Piotra Żyły.

Dziś Piotr Żyła obchodzi swoje 35. urodziny. W tym roku spędzał je na skoczni narciarskiej:

Cieszę się, że tyle osób przyszło na moją imprezę urodzinową. Powiedziałem "kto chce, to niech przyjdzie" - i trochę tych osób przyszło - żartował podczas wywiadu z TVP Sport

Pod jego najnowszym zdjęciem z Zakopanego, zrobionym podczas weekendowych skoków narciarskich, pojawiła się lawina komentarzy z urodzinowymi życzeniami:

- Wszystkiego najlepszego 🎉🎂🥳 spełnienia marzeń na skoczni i poza nią❤️🥳🎂🎉

- Spełnienia marzeń 🎁 bądź szczęśliwy 🎂🎈

= Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin zdrowia szczęścia i długich skoków

- Za mało papryki Pieter za mało gazu :D

Wśród życzeń zabrakło jednak tych od Marceliny Ziętek.

Marcelina Ziętek na szczęście rozwiała wątpliwości fanów pod koniec dnia. Na jej Instastories pojawiło się tajemnicze zdjęcie prezentu. Nie ma wątpliwości, że za chwilę trafi w ręce solenizanta! Okazuje się, że brak życzeń z okazji urodzin Piotra Żyły od ukochanej wcale nie był powodem do niepokoju dla fanów pary. Co prawda czujni internauci zauważyli, że Marcelina nie obserwuje już sportowca na Instagramie, co w tych czasach, często jest dowodem na rozstania. Ale nie tym razem! Wygląda na to, że Marcelina Ziętek i Piotr Żyła nie chcą obnosić się swoim uczuciem w sieci a urodziny świętują w prywatności.