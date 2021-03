Marcelina Ziętek potwierdziła, że jest "szczęśliwie zakochana"! Justyna Żyła będzie wściekła, jak przeczyta ten wywiad

Marcelina Ziętek udzieliła ostatnio długiego wywiadu dla jednej z marek bieliźnianych, w którym poruszyła temat studiów, związków, kobiecości i dalszych planów na przyszłość. Mówiąc o kobiecości powiedziała wprost, że dla niej wiążę się ona z miłością, a na pytanie o związek wyznała wprost:

To pierwsze oficjalne potwierdzenie, że Marcelina Ziętek jest w szczęśliwym związku! A jak ocenia siebie jako partnerkę? I jak radzi sobie z hejtem, który ostatnio tak często ją dotyka?

Marcelina Ziętek jest jedną z gwiazd serialu "19+", brała też udział w konkursach miss, ale dopiero od czasu relacji z Piotrem Żyłą jej nazwisko na stałe zagościło w mediach. Teraz młoda aktorka w wywiadzie opowiedziała o tym, czym dla niej jest kobiecość, zdradziła też, jaką bieliznę nosi:

To jednak nie wszystko! Marcelina Ziętek wyznała też, jaką jest partnerką. Okazuje się, że ma silny charakter i jest bardzo zaborcza:

Jednym z ważnych tematów poruszonych w wywiadzie był hejt! Marcelina Ziętek od zawsze zmaga się z krytycznymi komentarzami na swój temat, ale kiedyś to były jedynie pojedyncze słowa dotyczące odnoszące się do jej udziałów w konkursie miss, ale wsparcie bliskich okazało się zbawienne:

Hejt zawsze mnie dotykał, w dużo mniejszym stopniu niż teraz. Kiedyś to były jakieś pojedyncze słowa, oczywiście związane z byciem miss: 'Jak miss, to głupia", co nie jest prawdą, bo to jest bardzo ciężka praca, żeby przejść przez cały ten kurs - wspominała Ziętek.