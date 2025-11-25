Piotr Żyła to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich skoczków narciarskich, który podbił serca tysięcy fanów nie tylko za sprawą swoich sportowych dokonań, ale także za ogromne poczucie humoru i pozytywne podejście do życia. Z kolei Marcelina Ziętek to pochodząca z Cieszyna polska aktorka i modelka, a także influencerka, która aktywnie prowadzi swoje social media - tylko na Instagramie jej losy śledzi blisko 100 tys. internautów. To właśnie w tym miejscu ostatnio pojawiły się jej najnowsze zdjęcia z jej miłością!

Historia związku Piotra Żyły i Marceliny Ziętek

Przypomnijmy, że pierwsze doniesienia o tym, że Piotr Żyła i młodsza od niego o 11 lat Marcelina Ziętek są parą, dotarły do mediów latem 2020 roku. Sami zainteresowani początkowo nie komentowali wprost tych informacji i jedynie publikowali tajemnicze fotki, z których nie dało się jednak jednoznacznie wywnioskować, czy rzeczywiście są parą. Po kilku miesiącach w końcu nastąpił przełom i zakochani oficjalnie pokazali się razem światu na Instagramie.

Co dziś słychać u Piotra Żyły i Marceliny Ziętek?

Zakochani jednak postanowili nie rozprawiać zbyt wiele o swoim związku w przestrzeni publicznej. Nie komentowali też późniejszych medialnych plotek o kryzysach czy rzekomym rozstaniu i do dziś konsekwentnie trzymają swoje życie prywatne z dala od błysku fleszy. Ich nowe wspólne zdjęcia nie pojawiają się w mediach społecznościowych zbyt często, dlatego wielu fanów może tak naprawdę nie wiedzieć, co dziś słychać u tej dwójki.

Wszystko jednak wskazuje na to, że relacja Piotra Żyły i Marceliny Ziętek nadal ma się świetnie! Niedawno na Instagramie aktorki pojawiły się bowiem nowe wspólne kadry ze skoczkiem. Nie zabrakło ujęć z halloweenowej randki czy wspólnego wypadu na Cavaliadę w Warszawie.

A Wy, śledzicie losy tej pary?

