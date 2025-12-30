Marcela Leszczak to modelka i osobowość medialna, która dała się poznać szerszej polskiej publiczności przy okazji trzeciej edycji programu Top Model w 2013 roku, której była uczestniczką. W modelingowych zmaganiach doszła aż do finału, zajmując drugie miejsce i gwarantując sobie tym samym wejście do świata show-biznesu. Wykorzystując swoją rozpoznawalność i predyspozycje, Marcela spróbowała też swoich sił na ekranie. Zagrała role w filmach "Dziewczyny z Dubaju", "Wkręceni 2" i "7 uczuć". W życiu prywatnym przez wiele lat związana była z aktorem Michałem Koterskim, a ich relacja często komentowana była przez media. Dziś modelka jest bardzo aktywną inflencerką. Tym razem niestety nie podzieliła się z obserwatorami miłymi wieściami.

Marcela Leszczak nagle wyznała: "wszystko przepadło"

Marcela Leszczak podzieliła się z obserwatorami smutną nowiną - jej sylwestrowe plany nagle legły w gruzach. Gwiazda poinformowała, że jej samolot do wymarzonego Bari odleciał bez niej na pokładzie, a tym samym straciła możliwość zrealizowania swojego planu o spędzeniu sylwestra we włoskim anturażu.

Właśnie odleciał mój i Sylwii samolot do Bari. Miałyśmy taki super plan sylwestrowy do 3.01 we Włoszech i już nie ma nawet szans dolecieć sensownie. przekazała Marcela.

Plany pokrzyżowała jej choroba, która dopadła ją z dnia na dzień. Modelka udostępniła na swojej relacji zdjęcie z wczorajszego śniadania, udowadniając, że nic jeszcze wtedy nie wskazywało na stan, w którym obecnie się znalazła.

Zdjęcie z wczoraj ze śniadania, kiedy to jeszcze czułam się znakomicie i nie wiedziałam, że lada moment w nocy da swoje pierwsze objawy jelitówka podzieliła się smutnymi wieściami modelka.

Jednak Marcela stara się podchodzić do życia z dużym entuzjazmem i niemałą dozą optymizmu, co obserwatorzy mogli zauważyć i tym razem. Gwiazda wyraziła smutek względem jej osoby towarzyszącej, a nie siebie, choć jednocześnie zaskoczyła wyznaniem, że pogodziła się z nagłą zmianą planów wywołaną chorobą.

Tak że tak... wszystko przepadło i najbardziej w tym wszystkim szkoda mi Sylwii. Ale zawsze w takich sytuacjach staram się sobie tłumaczyć, że miało mnie tam nie być dodała Leszczak.

To z nią Marcela Leszczak miała spędzić tegorocznego sylwestra

Wspomniana jelitówka pokrzyżowała sylwestrowe plany nie tylko Marceli Leszczak, lecz także jej osobie towarzyszącej - Sylwii Szostak (byłej żonie Akopa Szostaka). Panie swoją przyjaźń zawiązały stosunkowo niedawno, bo w trakcie czwartej edycji telewizyjnego show "Agent - Gwiazdy" w 2016 roku. Sylwia podobnie jak Marcela prowadzi swoją infleuncerską karierę, wiążąc się przede wszystkim z tematyką fitnessową - znana jest głównie z propagowania zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz świadomego odżywiania.

