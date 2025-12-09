Marcela Leszczak i Michał Koterski jakiś czas temu oficjalnie potwierdzili w mediach rozstanie. W jednym z najnowszych wywiadów była uczestniczka "Top Model" opowiedziała o planowanym rozwodzie, zdradzając pierwsze szczegóły. Czy uda im się zakończyć małżeństwo polubownie?

Burzliwy związek Leszczak i Koterskiego

10 stycznia 2024 roku Misiek Koterski i Marcela Leszczak stanęli na ślubnym kobiercu, a ceremonia, utrzymywana do samego końca w tajemnicy, była zaskoczeniem nawet dla ich fanów. Ich relacja zaczęła się jednak znacznie wcześniej - w 2017 roku na świat przyszedł ich syn Fryderyk, który przez lata był najważniejszym łącznikiem między partnerami.

Para wielokrotnie próbowała ratować swój związek, rozstając się i wracając do siebie, by jeszcze raz spróbować zbudować stabilną rodzinę. W czasie jednej z przerw, uznawanej przez wielu za definitywne zakończenie relacji, Koterski stworzył nawet krótki związek z aktorką Dagmarą Bryzek.

Choć ślub dawał nadzieję na nowy początek, po ponad roku od ceremonii, oboje podjęli decyzję o ostatecznym rozstaniu. Jak potwierdzili w mediach, ich drogi definitywnie się rozchodzą, a do sądu trafił już wniosek o rozwód.

Marcela Leszczak o rozwodzie z Koterskim

Marcela Leszczak w rozmowie z Pomponikiem szczerze opowiedziała o tym, jak wyglądał dla niej proces dojścia do siebie po rozstaniu. Choć stara się iść dalej i układać życie na nowo, przyznała, że emocje wciąż dają o sobie znać. Zdradziła, że zdarzają się momenty, w których nie potrafi powstrzymać łez.

Te emocje cały czas mam. Mam dni, że płaczę, mam dni, że myślę, że wszystko, co najpiękniejsze, jeszcze przede mną zdradziła.

Celebrytka ujawniła również szczegóły rozwodu, który zbliża się wielkimi krokami. Wszystko wskazuje na to, że zdecydują się zakończyć małżeństwo polubownie.

Było to dla mnie trudne. Wtedy myślałam, że to porażka nasza, ale wiem, że my wszystko zrobiliśmy, żeby być razem, żeby było dobrze, ale przeszliśmy pewną drogę wspólnie razem i będę bardzo cieszyła, jeśli sobie już osobno ułożymy życia. (…) (Wszystko stało się - przyp. red.) za porozumieniem stron dodała.

