Marcela Leszczak z synem Fryderykiem przygotowuje się do Bożego Narodzenia. Modelka pokazała nagranie, na którym widać, jak świetnie się bawią, ubierając wspólnie choinkę. Modelka zaznaczyła jednak, że w tym roku święta w ich domu będą zupełnie inne.

Marcela Leszczak i Michał Koterski rozstali się

Marcela Leszczak i Michał Koterski byli jedną z najbardziej medialnych par polskiego show-biznesu. Ich związek rozpoczął się w 2016 roku, a w 2017 roku na świat przyszedł ich syn Fryderyk. Choć początkowo między nimi iskrzyło, z czasem relacja stała się burzliwa i para kilkukrotnie przechodziła kryzysy, rozstając się i wracając do siebie.

W styczniu 2024 roku wzięli ślub, co wydawało się początkiem stabilnego etapu w ich życiu. Niestety, już we wrześniu 2025 roku złożyli pozew rozwodowy, o czym modelka poinformowała w jednym z wywiadów. Dla dobra syna starają się jednak utrzymywać dobre relacje i wspólnie brać czynny udział w jego wychowaniu.

Tak Marcela Leszczak odnajduje się po rozstaniu

Teraz Marcela Leszczak opublikowała nagranie z synem, na którym widać, jak razem ubierają choinkę, ciesząc się wspólnymi chwilami. Modelka przyznała jednak, że te święta będą dla niej inne niż dotychczas.

Powoli uczymy się nowej codzienności, ale Twoja obecność sprawia, że te święta wciąż mają sens. Wszystko ma sens. I choć to nie ja ubierałam choinkę, a tegoroczne święta będą zupełnie inne - wiem dla kogo to robię napisała pod nagraniem.

Internauci okazali celebrytce mnóstwo wsparcia w komentarzach, zasypując ją ciepłymi słowami.

Piękna i wspaniała mama. A Fryś wiadomo - najlepszy pomocnik

Jak słodko razem wyglądacie

Pięknie pisali fani Marceli Leszczak.

