Zupełnie niedawno media obiegła nieoczekiwana wiadomość o nagłym rozstaniu Marceliny Leszczak i Michała Koterskiego. Choć para przeszła wiele wzlotów i upadków, wyglądało na to, że po ślubie odnaleźli balans w życiu. Jak jednak oboje podkreślają, rozstali się w przyjacielskich stosunkach. W najnowszym wywiadzie modelka nie tylko odniosła się do relacji z aktorem, ale i zaskoczyła wyznaniem o ślubie i drugim dziecku.

Rozstanie Marceli Leszczak i Michała Koterskiego

Jesienią 2025 roku na jaw wyszło, że Marcelina Leszczak i Michał Koterski znów się rozstali. Mimo iż para niejednokrotnie stawiała czoło kryzysom, szybko przekonaliśmy się, że tym razem zapadła ostateczna decyzja. W styczniu 2024 roku para wzięła ślub, a już nieco ponad rok później do sądu trafił pozew rozwodowy.

Nie lubię dzielić się smutnymi, przykrymi rzeczami w social mediach. Wolę mieć jednak pozytywny wydźwięk (…). Wiem, że też warto pokazać, że ja też jestem człowiekiem i dotykają mnie takie życiowe sprawy. Czułam, że jestem winna swojej społeczności tej prawdy, dlatego też cieszę, że to się tak stało, że wyszło w sposób naturalny, że nie musiałam wygłaszać sztucznego, oficjalnego oświadczenia (…). Takie jest życie. Ludzie się schodzą, rozchodzą… przekazała Marcelina w rozmowie z Onet.

W wywiadzie dla Pudelka Leszczak przyznała, że przez blisko dziewięć lat wspólnie przeszli wiele i zbudowali wartościową relację, której efektem jest ich syn. Wyjaśniła, że wraz z Michałem Koterskim nadal pozostają w kontakcie – niemal codziennie omawiają sprawy związane z dzieckiem, terapiami oraz wspólnymi spotkaniami.

My naprawdę przeszliśmy bardzo fajną drogę razem, 9 lat prawie, to jest bardzo dobry okres. Nasze drogi się rozeszły. W dalszym ciągu jesteśmy rodzicami Fryderyka, prawie codziennie się kontaktujemy ze sobą w sprawach dziecka, terapii czy wspólnych spotkań, więc jest normalnie i każdemu tak życzę

Leszczak myśli o kolejnym dziecku?

Mimo rozstania, celebrytka nie zamierza rezygnować z marzeń o szczęściu rodzinnym. W tej samej rozmowie z Pudelkiem zapowiedziała, że zamierza ponownie wyjść za mąż i pragnie mieć jeszcze jedno dziecko. Jej słowa były jednoznaczne:

Ja wiem, że jeszcze kiedyś założę rodzinę, bo jestem bardzo rodzinna. Na pewno będę miała jeszcze męża, z którym wezmę ślub kościelny i na pewno będę miała jeszcze jedno dziecko

Tym samym Marcela Leszczak jasno nakreśliła swoje plany na przyszłość, zapowiadając dalsze zmiany w życiu osobistym.

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała radosne wieści. Posypały się gratulacje