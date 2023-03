To właśnie dziś, 10 maja, Radosław Majdan skończył 50 lat! Były sportowiec razem z żoną spędza ten wyjątkowy czas w Miami. To właśnie Małgorzata Rozenek zaplanowała dla swojego ukochanego wyjazd do Stanów Zjednoczonych, a także szereg niespodzianek z okazji jego jubileuszu. Oczywiście w dniu urodzin Radosława Majdana nie zabrakło relacji na Instagramie Małgorzaty Rozenek, która pokazała, jak jej mąż zareagował na przygotowane przez nią prezenty. Mąż gwiazdy popłakał się ze wzruszenia! Zobaczcie sami! Radosław Majdan wzruszony niespodziankami od Małgorzaty Rozenek z okazji jego 50. urodzin! Małgorzata Rozenek doskonale przygotowała się do świętowania 50. urodzin Radosława Majdana . Już od kilku dni małżonkowie przebywają w Miami i każdego dnia były sportowiec jest zaskakiwany przez swoją żonę kolejnymi niespodziankami. Małgorzata Rozenek między innymi zabrała Radosława Majdana na wyścig Formuły 1 i tym samym spełniła jedno z marzeń swojego ukochanego. Kiedy jednak w końcu nastąpił dzień urodzin Radosława Majdana, Małgorzata Rozenek postanowiła przygotować ukochanemu wyjątkowe prezenty - i to już z samego rana. Zaczęło się od śniadania do łóżka. - Kochanie, jesteś gotowy? - zapytała Małgorzata Rozenek - No jestem - odparł Radosław Majdan - Idę! - dodała gwiazda. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała umięśniony brzuch. Takiej reakcji się nie spodziewała Małgorzata Rozenek przygotowała dla Radosława Majdana urodzinowe ciasto, kawę, owoce, szampana i mnóstwo balonów! - Proszę Pysiuniu, śniadanie do łóżka! - powiedziała radośnie gwiazda. - I to z czym! No kochanie na pełnym wypasie - odparł zachwycony Radosław Majdan. Jak się jednak okazało, nie obyło się bez małych komplikacji... - Jest tylko...