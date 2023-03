Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan szykują się do narodzin dziecka! Mąż gwiazdy TVN w rozmowie z mediami opowiedział o wielkich emocjach związanych z oczekwaniem na syna i zdradził, że maleństwo najprawdopobniej już nie może doczekać się przyjścia na świat! Skąd takie podejrzenia? Sprawdźcie, co zdradził Radosłam Majdan! Małgorzata Rozenek lada dzień zostanie mamą? Narodziny pierwszego dziecka Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana zaplanowane są na początek czerwca. Dziś, kilka dni przed tymi ważnymi wydarzeniami, para jest już gotowa na przyjście na świat syna. Ostatnio gwiazda TVN pokazała fanom na Instagramie,Pokój synka Małgorzaty Rozenek jest warty fortunę! Same obrazki to ponad tysiąc złotych! Co z meblami?" a teraz Radosław Majdan opowiedział o coraz większych emocjach przed narodzinami syna. Były piłkarz w rozmowie z portalem plejada.pl zdradził, że będzie przy porodzie! Mąż Małgorzaty Rozenek nie ukrywa, że będzie to dla niego wyjątkowo wzruszające wydarzenie. Bardzo dużo emocji się z tym wiąże, co jest normalne, bo to moje pierwsze dziecko. Myślę, że wszystko, co sobie pomyślę i jakkolwiek chciałbym się przygotować, to i tak mnie to przerośnie w najśmielszych oczekiwaniach, oczywiście tak pozytywnie.- zdradził Radosław Majdan. Radosław Majdan odlicza już dni do do narodzin dziecka! Przyszły tata w rozmowie z mediami żartował, że jego syn również chce już pojawić się na świecie. Nasz mały jest bardzo aktywny! Cały czas daje nam znać, że już nie może się doczekać - Radosław Majdan zdradził w rozmowie z plejada.pl. Przypominamy, że para do tej pory nie zdradziła, jakie imię wybrała dla maleństwa. Zobacz także: Radosław Majdan odpowiada na film Latkowskiego o pedofilii. Mocne oświadczenie męża Małgorzaty Rozenek! Radosław Majdan...