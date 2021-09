Małgorzata Socha pokazała ślub bratanicy. Internauci zachwycili się jej bratem 

Małgorzata Socha to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Aktywnie prowadzi profil na Instagramie, ale raczej mocno chroni swoją prywatność: nie pokazuje dzieci, ani partnera. Ostatnio zrobiła wyjątek i pokazała... ślub bratanicy racząc fanów kilkoma zdjęciami z prywatnego przyjęcia. Obserwatorzy jej konta na Instagramie zachwycili się bratem aktorki i suknią ślubną panny młodej.

Dla Małgorzaty Sochy oddzielenie życia zawodowego i prywatnego wydaje się bardzo ważne. Nie pokazuje w sieci nawet swojego męża Krzysztofa Wiśniewskiego, z którym wzięła ślub z 2008 roku. Na próżno szukać ich wspólnych fotografii ze ścianek, niezbyt dużo też mówi o rodzinie w wywiadach. Para doczekała się trójki dzieci: 8-letniej Zosi, 4-letniej Basi i 3-letniego Stanisława. Ale aktorka nie jest zbyt wylewna w dzieleniu się rodzinnymi historiami. Tym razem zrobiła wyjątek!

Aktorka w miniony weekend pojawiła się na weselu bratanicy. Gwiazda nie tylko pochwaliła się swoją kreacją, ale też przystojnym bratem Piotrem. Tak naprawdę niewielu wiedziało, że Małgosia ma rodzeństwo!

Socha nie tylko opublikowała zdjęcia na Instastory, ale i post na swoim Instagramie. Opublikowała zdjęcie z bratem i bratanicą oraz wiele innych fotografii z wesela. Zdradziła, że ślub był przekładany aż trzy razy:

Zdradziła, swoją receptę na udane małżeństwo. Przypominamy, że aktorka jest już z mężem 12 lat!

Dla nich to były aż dwa lata, ale co to jest w perspektywie spędzenia razem całego życia! 🥰 Dlatego życzę im żeby to ich wspólne życie było ekscytujące, a jeśli czasem będzie wiało nudą, to warto się zatrzymać i cieszyć się sobą. I takich chwil też im życzę z całego serca. Miłość oczywiście jest najważniejsza, ale prawda jest taka, że małżeństwo to sztuka kompromisów. Kocham Was całym sercem i jestem z Was dumna! Jeszcze raz gratuluję! Cieszę się, że mogliśmy być z Wami w tym cudownym dniu. Wszystkiego najlepszego dla Państwa Brennek - czytamy.