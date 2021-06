Małgorzata Socha pokazała synka! Staś to już naprawdę duży chłopczyk. Tylko spójrzcie na jego uroczą fryzurkę!

Małgorzata Socha to nie tylko świetna aktorka, ale także wspaniała mama. Gwiazda i jej partner, Krzysztof Wiśniewski, są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci: 8-letniej Zosi, 4-letniej Basi i 3-letniego Stanisława. Choć aktorka w swoich social mediach zazwyczaj dodaje zdjęcia związane z jej działalnością zawodową, to jednak od czasu do czasu pojawiają się również piękne obrazki z jej życia rodzinnego.

Tak się stało i tym razem, a co więcej, na fotografii możemy zobaczyć również synka gwiazdy. Staś to już naprawdę duży chłopiec, a jego fryzurka totalnie skradnie Wasze serca. Zobaczcie sami!

Małgorzata Socha pochwaliła się zdjęciem z synkiem

Małgorzata Socha to jedna z najbardziej lubianych polskich gwiazd. Fani cenią aktorkę za szczerość, poczucie humoru, skromność i pozytywną energię, którą gwiazda potrafi zarazić każdego! Ostatnio dość głośno zrobiło się wokół Małgorzaty Sochy, z powodu plotek na temat rzekomej czwartej ciąży artystki. Jednak w rozmowie z "Party", gwiazda rozwiała wszelkie wątpliwości na ten temat, dodając komentarz w swoim zabawnym stylu.

Okazuje się, że ja zawsze pozostaję sobą, bo nie wciągam brzucha na zamówienie. A co do czwartej ciąży, to jestem w niej od co najmniej dwóch lat. Jak coś się z niej urodzi, proszę, dajcie mi znać – żartuje w rozmowie z "Party" Małgorzata.

Jak widać, najwyraźniej gwiazda na razie nie ma w planach powiększenia rodziny i skupia się na wychowywaniu trójki uroczych dzieci. Jak już wspomnieliśmy, gwiazda raczej nie chwali się zbyt często rodzinnymi zdjęciami, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Na jej profilu pojawiła się wakacyjna fotografia z synkiem! Widzimy na niej, jak Małgorzata Socha i Staś, zbierają na plaży kamyczki.

Czas na odpoczynek na plaży 🤩 🌊 i tradycyjne zbieranie kamyczków🧐. A Wy jakie pamiątki przywozicie z wakacji? - napisała Małgorzata Socha.

Choć na zdjęciu nie widzimy twarzy Stasia, to jednak możemy zauważyć, jakim dużym chłopem jest już synek Małgorzaty Sochy. Wygląda na to, że kolor włosów odziedziczył po mamie, a jego urocza fryzurka jest rozczulająca. Zobaczcie zatem to piękne zdjęcie, którym pochwaliła się w sieci Małgorzata Socha!

Małgorzata Socha jest bardzo aktywna na Instagramie, jednak zazwyczaj gwiazda publikuje zdjęcia dotyczące jej działalności zawodowej. Bardzo często na jej profilu pojawiają się fotografie z planu "BrzydUli 2", w której aktorka jest jedną z czołowych gwiazd!

Ostatnio wiele plotek wokół Małgorzaty Sochy wywołało to zdjęcie! Lekko odznaczający się brzuszek wywołał spekulacje na temat rzekomej czwartej ciąży aktorki. Gwiazda jednak w rozmowie z "Party" żartobliwie zdementowała te pogłoski.