Małgorzata Socha pokazała zdjęcie po weselu Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka

Wiosną w mediach pojawiła się informacja o związku Anny Cieślak z Edwardem Miszczakiem. Do niedawna ani 39-letnia gwiazda m.in. "Na wspólnej" ani 65-letni dyrektor programowy TVN oficjalnie nie potwierdzali swojego związku. Do teraz! W nowym numerze magazynu "Newsweek" Edward Miszczak na koniec rozmowy zdecydował się zdradzić nieco szczegółów swojego życia prywatnego i potwierdził, że jest szczęśliwie zakochany... Edward Miszczak o swoim związku! Nowa jesienna ramówka w TVN jest pełna zmian. To właśnie o nich opowiedział Edward Miszczak w wywiadzie dla „Newsweeka”, ale najwięcej emocji wzbudziły słowa dyrektora programowego TVN na temat zmian w życiu prywatnym, które do tej pory zdecydowanie starał się chronić. Teraz Edward Miszczak po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że jest w związku i jest bardzo szczęśliwy. Teraz mam okres prywatnej radości, po śmierci żony mam nową partnerkę i jestem z nią bardzo szczęśliwy. To zmienia życie. Mam też ciągle świetne relacje z dorosłymi synami. A pracę mam cudowną - powiedział Edward Miszczak w wywiadzie dla "Newsweek". W wywiadzie Edward Miszczak nawiązał też do śmierci śmierci żony w lutym 2019 roku. Ale nie kontynuował tego tematu: Dużo przeżyłem prywatnie, a to kształtuje charakter - powiedział wprost. Teraz czas na nowy etap w życiu i wygląda na to, że to doskonały moment dla Edwarda Miszczaka. Cieszy się nowym związkiem, dobrymi relacjami z dziećmi i sukcesami zawodowymi. Czy może być lepiej? Być może para już niebawem potwierdzi informację o ślubie? Zobacz także: Pod nowym postem Anny Cieślak masa komentarzy o jej nowym związku! Na te pozytywne reaguje! Jak? O związku Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka media...