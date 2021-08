Małgorzata Socha uczciła ósme urodziny córki. Zosia otrzymała bajeczny tort

Małgorzata Socha świętowała urodziny swojej najstarszej córki. Zosia to już ośmiolatka! Cała rodzina obchodziła ten ważny dzień, przebywając na wakacjach nad morzem. Solenizantka dostała przepiękny tort urodzinowy w pastelowych kolorach. Bajka! Zobaczcie, jak wyglądały urodziny Zosi, córki Małgorzaty Sochy.

Zobacz także: Małgorzata Socha pokazała synka! Staś to już naprawdę duży chłopczyk. Tylko spójrzcie na jego uroczą fryzurkę!

Małgorzata Socha już od kilku lat jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Jej kariera urosła w siłę po brawurowej roli Violetty w "Brzyduli". Aktorka często pojawia się na ściankach, ale życie prywatne utrzymuje w tajemnicy. Stara się zachować balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, co jej fani bardzo szanują. Od czasu do czasu jednak dzieli się rodzinnymi zdjęciami. Małgorzata Socha jest w szczęśliwym związku z Krzysztofem Wiśniewskim. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: 8-letniej Zosi, 4-letniej Basi i 3-letniego Stanisława.

Aktorka nie często dzieli się rodzinnymi zdjęciami, jednak dziś ma ważny powód. Zosia kończy osiem lat. Małgorzata Socha opublikowała w sieci wzruszający wpis, wspominając moment narodzin Zosi i opisała, jak zmieniło się jej życie odkąd została mamą:

8 lat temu przyszła na świat moja córka Zosia. Przez ten czas moje życie zmieniło się na lepsze. Bycie mamą jest niesamowite, a każde kolejne urodziny dziecka są wyjątkowe. Jak to jest, że dzięki dzieciom można poczuć jak czas mija?? I daje to takiego motywacyjnego kopa do działania, a nie dryfowania w miejscu… Wiecie, co mam na myśli? Życie nabiera sensu. 😍 8 lat – teraz zaczyna się już mała dorosłość. - napisała na Instagramie