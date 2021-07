Dariusz Szpakowski nie skomentował finału Euro 2020, Małgorzata Rozenek oburzona! 

Za nami finał Euro 2021, mistrzem Europy została reprezentacja Włoch, która po bardzo emocjonującym pojedynku pokonała Anglię w rzutach karnych. Jednak wielu kibiców w Polsce wciąż dyskutuje o finale i to nie ze względu na wynik. Ostatni mecz finałowy skomentowali Kazimierz Węgrzyn i Mateusz Borek, nie zaś Dariusz Szpakowski. Legendarny komentator został odsunięty w ostatniej chwili. W tej sprawie głos zabrali Piotr Gąsowski i Małgorzata Rozenek, która z uwagą śledziła mecz finałowy razem z trójką synów i swoim mężem piłkarzem Radosławem Majdanem.

Dariusza Szpakowskiego zastąpili młodszy kolega po fachu, dziennikarz Mateusz Borek oraz piłkarz, Kazimierz Węgrzyn.

Głos w sprawie zabrał m.in. Piotr Gąsowski, który jest wielkim fanem sportu i piłki nożnej. Nie pozostał więc obojętny na zachowanie stacji:

"Zepsuliśmy Darkowi możliwość godnego uwieńczenia kariery, na które, z całą pewnością, zasłużył! A ci, którzy się do tego przyczynili, niech mają wyrzuty sumienia, gdyż też na nie zasłużyli! Dziękuję tym wszystkim, którzy stanęli w obronie Pana Redaktora a tym, którzy, z taką łatwością „spalili go na stosie”, nie życzę, aby coś takiego ich w życiu spotkało, gdyż, z pewnością, jest to ból nie do wytrzymania! A prywatnie mówiąc… Szpaku! Kochamy Cię, wielbimy Cię i bardzo, ale to bardzo Cię szanujemy i dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś! – dodał Piotr Gąsowski na swoim profilu na Instagramie.