Radosław Majdan ze Stanisławem i Tadeuszem postanowili zrobić żart Małgorzacie Rozenek. Ich plan był dość... osobliwy i rozgrywał się na środku supermarketu. Gwiazda TVN jednak nie dała się nabrać, a gdy zorientowała się, na czym polegał "prank" nie kryła swojego zażenowania:

Koniecznie zobaczcie jej reakcję na to, co wymyślili Radosław Majdan i synowie.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ruszyli na wakacje kamperem. Dwa lata temu odwiedzili Szwecję, a ich podróż stała się hitem Instagramia. W tym roku wyjechali do Danii i również dzielą się swoimi przygodami w sieci. Całą rodziną wybrali się do supermarketu, w którym Małgorzata Rozenek oddała się zakupowemu szałowi. Radosław Majdan ze Stanisławem i Tadeuszem postanowili zrobić jej dość osobliwego "pranka":

Zobacz także: Znamy powody zwolnień w "Dzień dobry TVN". Jest komentarz stacji

Na dołączonym nagraniu widać, jak Radosław Majdan położył niedaleko Małgorzaty Rozenek sztuczną, zabawkową ku*ę, chcąc sprawdzić, jak zareaguje na taką dość "obrzydliwą" niespodziankę napotkaną na środku sklepu. Żart jednak nie udał się, ponieważ Małgorzata Rozenek nic nie zauważyła. Nie umknął jednak jej uwadzę fakt, jak mocno zaśmiewali się jej synowie i mąż:

Co się stało? Co to jest?