Znamy powody zwolnień w "Dzień dobry TVN". Jest komentarz stacji

Ewa Drzyzga zanim rozpoczęła przygodę ze stacją TVN, dała poznać się słuchaczom RMF. Jak się okazuje dziennikarka poznała w rozgłośni nie tylko swojego obecnego męża, ale również przeżyła romantyczne chwile z innym znanym dziennikarzem, z którym po latach musiała spotkać się na planie „Dzień Dobry TVN”. Jak dziś wyglądają jej relacje z Andrzejem Sołtysikiem? O przyjaźni nie ma mowy? Niewiarygodne, co lata temu robili po godzinach w pracy... Zobacz także: Mała wpadka w "Dzień Dobry TVN"? Ewa Drzyzga zwróciła uwagę Agnieszce Woźniak-Starak i... szybko przeprosiła! Ewa Drzyzga i prezenter „Dzień Dobry TVN” byli parą! Dziś wolą się omijać? Drogi Ewy Drzyzgi i Andrzeja Sołtysika spotkały się w latach 90., kiedy obydwoje pracowali w RMF FM. Ona prowadziła serwisy informacyjne, on tłumaczył wiadomości z zagranicy. Plotki o ich romansie potwierdziły się w 1991 roku, kiedy to wspólnie spędzili sylwestrową noc. Jak się okazuje, Ewa Drzyzga zaimponowała koledze swoim doświadczeniem. Miała talent i coś umiała, podczas gdy ja byłem kompletnie zielony - mówił Andrzej Sołtysik w „Dobrym Tygodniu”. Jak wspomniał dziennikarz, on i Ewa Drzyzga w RMF FM niejednokrotnie zostawali na noc, co więcej mieli tam nawet swoje śpiwory. Choć dziś mogliby tworzyć jedną z najbardziej popularnych par w show-biznesie, relacja tej dwójki nie przetrwała próby czasu, a Ewa Drzyzga niedługo później związała się z Marcinem Borkowskim, z którym od 2004 roku tworzy małżeństwo idealne. Co jednak wydarzyło się, kiedy ona i Andrzej Sołtysik ponownie spotkali się na swojej zawodowej drodze, tym razem, w „Dzień dobry TVN”? Było fajnie, ale najwyraźniej oboje byliśmy zbyt młodzi. Chociaż Ewa wykazywała wtedy większą ode mnie dojrzałość....